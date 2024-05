Puuilon myymäläverkosto kasvaa – uudet myymälät Tampereen Lahdesjärvelle sekä Äänekoskelle

Tekova on valtakunnan mutkattomin toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto sekä urheilutilojen rakentamiseen avaimet käteen - periaatteella. Tekova on perustettu vuonna 2018 ja se on toteuttanut valtakunnallisesti yli 100 erilaista hanketta.



Tekovan liikevaihto oli vuonna 2023 noin 56 M€ ja liikevoitto 3,5 M€ (6,2 %). Tekovalaisia on noin 50 henkilöä. Konsernin emoyhtiö ja Tekova Etelä-Suomi Oy sijaitsevat Vantaalla. Alueyhtiöistä Tekova Länsi-Suomi Oy toimii Tampereella ja Tekova Pohjois-Suomi Oy Kempeleessä.



Tekova on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla.