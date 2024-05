Ainutlaatuinen kahden mieskuoron yhteisesiintyminen ja paljon muuta – Vaasan Kuorofestivaali juhlii kolmekymmentävuotista taivaltaan

Pääkonserteissa kuullaan ainutlaatuinen kahden mieskuoron yhteisesiintyminen, kun Ylioppilaskunnan Laulajat kohtaa Viron kansallisen mieskuoro Eesti Rahvusmeeskuoron ensimmäistä kertaa Suomessa. Konsertti kuullaan Vaasan kirkossa lauantaina 11.5.2024 klo 17.

Uutta ja raikasta a cappellaa sekä mukaansatempaavaa poppia ja jazzia kuullaan Ritzissä lauantaina 11.5.2024 klo 19.30. Konsertissa esiintyvät palkitut Kipinät-kuoro ja Vokaaliryhmä FLOK.

Kamarikuoro Tampere Cappella Leiu Ryland-Jonesin johdolla juhlistaa 30. kertaa järjestettävän Kuorofestivaalin avajaisia Vaasan kaupungintalolla torstaina 9.5.2024 klo 17. Konsertissa kuultava teos on yksi Suomen kantaesityksistä. Avajaiskonsertissa esiintyvät myös paikalliset kuorot Pedavoces ja Vokalensemblen Röster.

Suuri juhla Vaasan kirkossa

Perjantaina 10.5.2024 klo 19 juhlitaan Vaasan Kuorofestivaalin kolmekymmentävuotista taivalta ja 50 vuotta täyttävää Vaasan kaupunginorkesteria. Konsertissa Vaasan kirkossa kuullaan parhaita kuorojen ja orkesterien yhteisklassikoita niin kansallisromanttisesta, koti- ja ulkomaisesta oopperakirjallisuudesta kuin myös uudemmasta musiikista.

Mukana konsertissa on paikallisten kuorojen lisäksi helsinkiläinen Ylioppilaskunnan Laulajat, joka tulkitsee konsertissa ohjelmistoa sujuvasti tangosta Sibeliuksen kautta oopperaan. Konsertin johtaa Vaasan Kuorofestivaalin taiteellinen johtaja Kristian Heberg.

Ilmaiskonsertteja, yhteislaulua ja iltamia

Mukaan on ilmoittautunut seitsemänkymmentä kuoroa eri puolilta Suomea. Myös ruotsalaisia ja virolaisia kuoroja kuullaan festivaalien aikana.

Ohjelmassa on pääkonserttien lisäksi kymmeniä ilmaiskonsertteja eri puolilla kaupunkia. Kauppakeskus Rewellin perinteisissä non-stopeissa esiintyy kahden päivän aikana lähes 50 kuoroa. Myös Kauppahallissa ja Espenissä kuullaan esityksiä. Tapahtuman varaslähtö on torstai-iltapäivällä Kuntsin modernin taiteen museossa. Kuorot esiintyvät myös festivaali-iltamissa, joiden pitopaikkoina tänä vuonna on Villa Sandviken ja Ernst Salonger.

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös yhteislaulutapahtumia. Esimerkiksi Korsholm Big Band laulattaa yleisöä kauppatorilla lauantaina 10.5.2024 klo 14 alkaen. Maksullisia pääkonsertteja on tänä vuonna neljä. Lisäksi festivaali-iltamiin myydään erillisiä lippuja, joihin kuuluu ruokailu.

Katso tiedotustilaisuus: Vaasa Choir festival XXX press conference Kokouksen tallenne (youtube.com)

Konserttiliput ovat myynnissä osoitteessa:

https://www.netticket.fi/vaasan-kuorofestivaalit.

Katso koko ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasan-kuorofestivaali/kuorofestivaali-xxx-ohjelma/

Lue lisää pääesiintyjistä: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasan-kuorofestivaali/paaesiintyjat/