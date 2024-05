Sähköverkkoyhtiö Elenian uusi toimitusjohtaja: ”Nyt on hyvä tilaisuus antaa Elenialle palautetta helpolla tavalla”

”Toivon todella, että asiakkaamme antaisivat hetken aikaansa ja meille palautetta tulevaisuuden suunnitelmiimme. Nyt siihen on suora linja helpolla tavalla. Kannanotot ovat arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaat meiltä odottavat”, sanoo toimitusjohtaja Jorma Myllymäki. Hän aloitti työn Elenian uutena toimitusjohtajana huhtikuun alussa.

Myllymäen mukaan tietoisuus kriittisen perusinfran, sähköverkon, sekä kansallisen huoltovarmuuden tärkeydestä on viime vuosina kasvanut. Turvallisuusympäristön muutosten rinnalla sähköntuotannon ja -kulutuksen vaihtelut vaikuttavat sähkömarkkinaan.

”Energiamurros ja yhä sähköistyvämpi elämäntapa vaikuttavat siihen, kuinka sähköä tuotetaan ja käytetään. Palautteellaan asiakkaat voivat vaikuttaa, mihin suuntaan verkkopalveluita kehitämme”, Myllymäki kannustaa.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla asiakas voi perehtyä lähialueensa sähkönjakelun varmuuteen Elenian verkkosivuston palvelussa, jossa on suora linja antaa palautetta. Palautteista Elenia tekee yhteenvedon kehittämissuunnitelmansa osana toimitettavaksi Energiavirastolle kesäkuun lopulla.

”Arki ei suju eikä yhteiskunta ei toimi ilmaa varmaa sähkönjakelua. On aivan keskeistä, että luomme sähkönkäyttäjille uusia mahdollisuuksia osallistua helpolla tavalla sähkömarkkinoille ja vaikuttaa omilla valinnoillaan.”

Sähköverkon kapasiteetti näkyväksi

Tuuli- ja aurinkosähkön kasvu nostaa sähköverkon ja siihen liittyvien palveluiden kehityksen yhteiskunnassa avainrooliin. On aiempaa tärkeämpää läpinäkyvästi tietää, mikä on sähköverkon kapasiteettitilanne. Toisin sanoen kuinka paljon verkkoon voidaan kytkeä uutta tuotantoa tai kulutusta ja tarvitaanko investointeja kapasiteetin nostamiseksi. Elenian verkkosivujen palvelussa on nyt myös sähköverkon kapasiteetti esillä.

”Eurooppalaisessa vertailussa Suomella on poikkeuksellisen hyvät edellytykset puhtaan energian suunnannäyttäjäksi. Sähkönjakelun laatu on maailman huippua, ja kun verkkopituus suhteutetaan asiakasmäärään on Suomessa myös Euroopan edullisimmat verkkopalveluhinnat. Tämä tieto ei tunnu tavoittavan ketään”, Myllymäki sanoo.

”Olemme luoneet palveluratkaisuja, joilla yhä useammat voivat aiempaa helpommin vaikuttaa sähkönkäyttöönsä. Asiakas voi jo nyt itse ohjata Elenian palveluilla kodin tai veden lämmityksen sähkökuormia.”

”Sähköistymisen edetessä, esimerkkinä vaikkapa sähköautot, tarvitsemme lisää helppoja tapoja ohjata sähkönkäyttöä myös sähköjärjestelmän tasapainon varmistamiseksi. Menossa oleva sähkönkulutuksen mittausuudistuksemme luo pohjaa tälle kehitykselle”, Myllymäki jatkaa.

Seuraavan vuosikymmenen aikana painotus on siirtymässä ikääntyvän sähköverkon saneerauksista säävarmaksi myös sähköisen siirtymän investointeihin. Tarve tähän on käsillä jo nyt.

”12 vuodessa olemme vähentäneet verkkoalueellamme vakavien myrskyjen sähkökatkot neljännekseen laajuudeltaan ja kestoltaan. Vaikka tämä kehitys on kesken, on investointeja suunnattava myös puhtaaseen siirtymään”, sanoo Myllymäki.

”Näihin isoihin, koko Suomea koskeviin muutoksiin toivomme osaltamme asiakkaitten palautetta.”