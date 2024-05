Suomi osaksi eurooppalaista raideliikennettä

Inbjudan till mediatillfälle: Vid utarbetandet av lokaliseringsplanen för Östbanan hittades flera sträckningsalternativ som uppfyller kraven för höghastighetståg 19.1.2024 13:30:50 EET | Kutsu

Lokaliseringsplanen gällande Östbanans sträckningsalternativ från Flygbanan via Borgå till Kouvola har färdigställts. Vi bjuder in medierepresentanter att ta del av resultaten av utredningen onsdagen den 31 januari 2024 kl. 10.00–11.00 vid ett mediatillfälle som ordnas i Borgå stadshus. Det är också möjligt att delta i tillfället på distans via Teams.