Tietoala ry 50 vuotta: Mitä jos ICT-ammattilaisia ei olisi?

Tietoala täyttää toukokuussa 50 vuotta, ja nyt onkin paikallaan punnita, mikä on Tietoalan, ja ylipäätään ICT-ihmisten, panos tässä yhteiskunnassa.

Alkuvuoden aikana on saatu konkreettisesti nähdä eri alojen kohdalla, millaisia käytännön vaikutuksia sillä on, kun ammattilaiset eivät saavukaan töihin. Usein tärkeät asiat huomaa vasta, kun ne menettää - sama pätee myös moniin ammattilaisiin, joiden työpanoksen tärkeyttä emme ehkä tajuakaan silloin, kun arki toimii sujuvasti. Mitäpä jos seuraavaksi kaikki ICT-ammattilaiset lopettaisivat töidensä tekemisen?

Ensi alkuun systeemit todennäköisesti toimisivat itsekseen ainakin jonkin aikaa, mutta kyberrikolliset heräisivät varmasti nopeasti hyödyntämään tilannetta. Tietomurrot ja verkkohyökkäykset tietovuotoineen lisääntyisivät dramaattisesti.

Pikkuhiljaa järjestelmien kaatuessa, kaatuisivat puhelin- ja muut verkot. Ihmisten yhteydenpito huutoetäisyyttä kauemmaksi muuttuisi mahdottomaksi. Ei voisi someen purkaa tuntojaan, kun verkot olisivat nurin. Ei tulisi Wilma-viestejä eikä Tinder-osumia.

Nurin olisivat myös muut järjestelmät, joiden avulla arki pyörii. Junat ja lentoliikenne pysähtyisivät varsin nopeasti. Infrastruktuuria ohjaavat järjestelmät menisivät nekin nopeasti jumiin: ei nousisi sillat eivätkä katuvalot syttyisi tai liikennevalot vaihtuisi. Liikenne olisi yhtä kaaosta isommissa kaupungeissa ihmisten pyrkiessä töihin.

Tosin töihin menemisessä tuskin olisi järkeä, sillä vaikka sähkölukot saataisiinkin jotenkin auki, eivät digitaaliset työvälineet toimisi. Kaupat ja muut palvelut menettäisivät pian hallinnan kassajärjestelmiinsä ja ja Terveydenhoito tietojärjestelmiinsä. Kaupan sulkisivat ovensa, mutta mitä tekisi sairaalat?

Pidetään tämä nyt kuitenkin ajatusleikkinä - lakon sijaan Tietoala ry juhlistaa osaajiaan ja ammattilaisiaan juhlavuotensa kunniaksi.

Paneelikeskustelu: Turvallisen arjen tekijät

Tässä maailmantilanteessa, jossa erilaisia uhkia väijyy joka nurkalla - kun Herran vuonna 2024 Euroopassa taas soditaan, ja erilaisista kyberhyökkäyksistä saa lukea Hesarista päivittäin, on turvallisuus ja turvallisuuden tunne entistä tärkeämpää. Se on kuitenkin ihmisen perustarve, jota ilman on vaikea nauttia mistään elämässä.

Siksi 50. juhlavuonnaan Tietoala ry on nostanut juhlan keskiöön turvallisuuden luojat - ne ihmiset, keiden asioita Tietoala ry ammattiliittona ajaa.

Maailmantilanteen yhä vain hurjistuessa on näiden ihmisten, jotka ennustavat ja ehkäisevät meitä väijyviä uhkia, työpanos entistä tärkeämpää. Tämä piiloon jäävä työ nykyaikaisen elämäntavan mahdollistavien tietojärjestelmien ylläpitämisessä on entistä isompi ja tärkeämpi urakka.

Tietoala ry:n jäsenet ovat puolen vuosisadan aikana saaneet vastattavakseen yhä suuremman osan suomalaisten arjesta ja turvallisuudesta. Juhlimme pyöreitä vuosia keskustelemalla huippuasiantuntijoiden kanssa digitaalisen maailman asettamista vaatimuksista ja Tietoalan ihmisten keskeisestä asemasta niihin vastaamisessa.

Panelisteina mukana ovat kansanedustaja ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja Jarno Limnéll, toimittaja ja kirjailija Laura Halminen sekä tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton, FiCom ry:n toimitusjohtaja Elina Ussa.

Keskustelua johtaa Janne "Rysky" Riiheläinen, tietokirjailija, viestintäasiantuntija ja kolumnisti, joka on tullut tunnetuksi maanläheisestä ja ymmärrettävästä tavastaan kirjoittaa turvallisuuspolitiikasta ja sen kiemuroista.

Keskustelun tavoite on tuoda yhteen panelistien erilaisia näkökulmia, ja keskustelulta odotetaankin syvyyttä, eikä pienistä hätkähdetä, vaan asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Puheenjohtajana toimiva Riiheläinen odottaa jo innolla keskustelua:

"Paneelikeskustelussa käsittelyssä on tämän päivän arjen sujuvuuden ja turvallisuuden keskeisimmäksi ulottuvuudeksi noussut digitaalinen maailma sen ja sen toiminnan takaavat ammattilaiset. Ammattiyhdistyksen ytimessä kun on aina sen edustamien ammattilaisten osaaminen ja ammattiylpeys. Keskustelussa mukana olevat kolme huippuasiantuntijaa tuovat kesksuteluun mukaan erilaisia näkökulmia uhkiin ja mahdollisuuksiin, joiden parissa Tietoalan jäsenistö työskentelee. Muun muassa laskentatehon lisääntyminen, tekoälymurros ja epävarma maailmantilanne yhdessä ovat melkoinen haastenippu alan ammattilaisille."

Tietoala ry on vuonna 1974 perustettu yhdistys, joka on tietotekniikan palvelualalla työskentelevien etujärjestö. Järjestö edistää ja valvoo alalla toimivien etuja olemalla läsnä siellä, missä asioista päätetään.