Kutsu: Miten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarvetta voidaan ennakoida?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa toimivan työvoiman tarpeen ja työvoiman tarjonnan ennakoinnin nykytilannetta ja kehittämistarpeita on selvitetty valtioneuvostolle laaditussa tutkimuksessa, jossa sote-ammattilaisten tarpeen ennakointi kytkettiin ensimmäistä kertaa palvelutarpeen kehitykseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työn ja talouden tutkimus Laboren tutkijat yhdistivät ensimmäistä kertaa sote-henkilöstöä koskevan tiedon palvelutarpeen muutoksia koskevaan tietoon. Näiden tietojen yhdistäminen on erittäin tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarvetta ja tarjontaa voidaan ennakoida paremmin.

”Työvoiman tarpeen ja tarjonnan arviot yhdistämällä voidaan periaatteessa arvioida sote-ammattiryhmien koulutuksen muutostarvetta tulevaisuudessa. Tutkimuksessa esitellään kehitettyjen menetelmien soveltamista laatimalla esimerkinomaisia projektiolaskelmia sote-henkilöstön tarpeen ja tarjonnan kehityksestä vuoteen 2040 mennessä”, kertoo THL:n johtava tutkija Juha Honkatukia.

Laskelmissa on käytetty vuosien 2019 ja 2020 tietoja. Ne ovat viimeisimmät vuodet, joista kaikki malliin tarvittava tilastotieto on saatavilla. Kolme viime vuotta ovat olleet poikkeuksellisia muun muassa pandemian ja hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi. Tiedonsaanti on kuitenkin sote-uudistuksen myötä paranemassa.

Osallistuminen

Median edustajilla on mahdollisuus tulla seuraamaan tilaisuutta THL:n tiloihin ja haastatella asiantuntijoita tilaisuuden jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen:

saija.jarvimaki@thl.fi, puh. 029 524 7632

Webinaariin voit osallistua alla olevan linkin kautta:

Liity webinaariin (Teams)

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN) -hankkeen päätöswebinaari

Yhteystiedot

Juha Honkatukia

johtava tutkija

THL

puh. 029 524 6011

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi