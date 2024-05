Jyväskylän yliopiston uusiksi vararehtoreiksi on valittu Kaisa Miettinen ja Pasi Raiskinmäki

FT Kaisa Miettinen on toiminut vuodesta 2007 lähtien teollisen optimoinnin professorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Kaisa Miettisen tutkimusala on monitavoiteoptimointi, päätösanalytiikka ja päätöksenteon tukeminen. Hän on ryhmineen kehittänyt menetelmiä ja työkaluja päätöksenteon tukemiseen tilanteissa, joissa on useita ristiriitaisia tavoitteita ja päätöksentekijän tulee löytää paras tasapaino.

Miettinen toimi Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, infrastruktuureista ja yliopiston tutkijakoulusta vastaavana vararehtorina vuosina 2012–2017. Hän on toiminut yliopistokollegion puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Miettinen on työskennellyt aiemmin Helsingin kauppakorkeakoulussa, IIASA-tutkimuslaitoksessa Itävallassa ja Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa Tukholmassa.

FT Pasi Raiskinmäki on toiminut tutkimuspalveluiden kehittämisjohtajana Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2021 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Teknologiayksikön johtajana vastaten insinööri- ja agrologikoulutuksesta sekä näihin liittyvästä tutkimus- ja kehitystyöstä.

Raiskinmäki on väitellyt Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta ja työskennellyt myös fysiikan laitoksella ja VTT:llä tutkijana. Hän on työskennellyt lukuisissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan projekteissa tutkijana ja projektipäällikkönä sekä TKI-toiminnan kehittämistehtävissä.

Kaisa Miettinen johtaa jatkossa Jyväskylän yliopiston tutkimusta, tohtorikoulutusta ja innovaatiotoimintaa. Pasi Raiskinmäki johtaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta, erityisesti kumppanuuksiin ja tutkimusyhteistyöhön liittyen sekä niihin kytkeytyvää jatkuvan oppimisen toimintaa. Vararehtorien tarkempi työnjako määritellään, kun henkilöt ovat aloittaneet tehtävissään.

”Kaisa Miettisellä on syvällinen ja laaja-alainen kokemus tiedeyliopiston tutkimustoiminnan johtamisesta, tohtorikoulutuksen kehittämisestä sekä yliopistokentästä. Pasi Raiskinmäellä on monipuolinen ja vankka osaaminen tutkimustoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä niin yliopisto- kuin ammattikorkeakoulusektorilta. Kaisa ja Pasi tuovat arvokkaan lisän yliopiston edelleen kehittämiseen ja sen johtamiseen”, sanoo rehtori Jari Ojala.



Lisätietoja

Rehtori Jari Ojala, puh. 0400 247 387, jari.ojala@jyu.fi