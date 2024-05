Kaupunki valmistelee areenatontin myymistä Garden Helsinkiä varten

Helsingin kaupunki ja Garden Helsinki -hanke ovat päässeet neuvottelutulokseen kiinteistökaupasta, jonka toteutuessa tulevan areenarakennuksen tontti siirtyy uudelle omistajalleen.

Alueen myymistä koskeva esisopimus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle 7. toukokuuta. Esisopimuksen solmiminen vaatii myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän.

Päättäjille esiteltävän ehdotuksen mukaan Garden Helsinki -hanketta varten myydään Nordenskiöldinkadun varrelta noin 2,5 hehtaarin kokoinen alue, jonka kauppahinta on vähintään 21 miljoonaa euroa. Esisopimuksen solmiminen antaa hankkeelle mahdollisuuden varmistaa itselleen rahoituksen, ja uuden suurareenan rakentaminen Helsinkiin on harppauksen lähempänä toteutumistaan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Helsingin kaupungin näkemyksellisyyteen hankkeen osalta. Hyvä yhteistyö ja neuvoteltu esisopimus luovat edellytykset hankkeessa onnistumiseen haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta. Garden Helsinki luo parhaan mahdollisen alustan kansallisille ja kansainvälisille tapahtumatoimijoille, ja tuottaa vuosittain vähintään 1,5 miljoonalle kävijälle erittäin vetovoimaisia tapahtumia”, Projekti GH Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kilpimaa arvioi.

Helsinki haluaa vahvistaa asemaansa tapahtumakaupunkina

Garden Helsinki on kokonaisuus, johon sisältyy noin 15 000–19 000 katsojan maanalainen areena, maanalainen harjoitusjäähalli, 800 auton pysäköintihalli sekä maanpäällisiä tiloja hotelleille, toimistoille, ravintoloille, liikunnalle, kulttuurille ja asunnoille. Hanketta suunnittelee Projekti GH Oy, jonka omistajayhtiöitä ovat HIFK-Hockey, Fincap ja Friends Of Garden.

Uudisrakentamisen lisäksi hankkeeseen sisältyy viereinen Helsingin jäähalli. Myös se on tarkoitus myydä Garden Helsinki -hankkeelle, joka muokkaa hallin 3 000–4 500 katsojan sisäliikunta- ja tapahtuma-areenaksi. Jäähallin myyntiä koskevan esisopimuksen valmistelu on vielä kesken, ja se tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi näillä näkymin kesän aikana.

”Uusi areena keskeisellä sijainnilla parantaisi merkittävästi Helsingin vetovoimaa kulttuurin, urheilun ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina. Myös jäähallin uudistaminen on positiivista, sillä Helsingissä on nyt pulaa sekä liikuntatiloista että tämän kokoluokan tapahtumapaikoista. Tapahtumat tuovat asiakkaita Helsingin palveluille ja lisäävät monin tavoin kaupungin elinvoimaa”, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta sanoo.

Esisopimus edeltää kiinteistökauppaa

Esisopimus areenatontin myymisestä tarkoittaa sitoutumista myöhempään kiinteistökauppaan. Esisopimuksen mukaan varsinaiset maakaupat tehdään vasta kun Garden Helsinki -hankkeen toteutuminen on varmaa. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun hankkeella on kaikki tarvittavat rahoitussitoumukset ja viranomaisluvat sekä sitova urakkasopimus.

Nyt esitetty joustava hinnoittelumalli poikkeaa merkittävästi vuonna 2019 päätetyistä hinnoitteluperiaatteista, jotka perustuivat kiinteään hinnoitteluun. Joustavassa hinnoittelumallissa lopullinen kauppahinta voi vielä nousta 21 miljoonan euron vähimmäiskauppahinnasta, kun monitoimiareenan koko, tilasuunnitelma ja rakennuskustannukset täsmentyvät. Kaupunginhallitus kehotti viime vuonna valmistelijoita löytämään ratkaisun, jossa hankkeen taloudellinen toteutettavuus ei enää tukeutuisi hankealueen ulkopuoliseen rakentamiseen.

”Suunniteltavan uudisrakennuksen koko on pienentynyt, kiinteistö- ja rahoitusmarkkinatilanne on heikentynyt, eikä suunnitelmaan enää sisälly lainkaan asuntorakentamista hankealueen ulkopuolella. Näiden päälle Garden Helsinki on kiinteistötaloudellisesti erittäin vaativa rakennushanke. Päättäjille esitettävän kauppahinnan määrittelyssä on hyödynnetty puolueettomia arvioitsijoita. Olemme luopuneet kiinteästä hinnoittelusta ja ottaneet lähtökohdaksi, että mitä kannattavampi hanke on rakentajilleen, sitä suuremman korvauksen kaupunki lopulta saa areenatontista”, tonttipäällikkö Sami Haapanen kertoo.

Parhaassa tapauksessa Garden Helsingin uudisrakentaminen voidaan aloittaa jo ensi vuonna. Tällöin avajaisia päästäisiin viettämään vuonna 2029. Jäähallin saneeraus sisäliikunta- ja tapahtuma-areenaksi toteutettaisiin näillä näkymin vuosina 2028–2030.