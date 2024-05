Atea kolmannen kerran Europe´s Climate Leaders -listalle

Atea on nimetty Climate Leaderiksi kolmatta kertaa Financial Timesin ja Statistan tutkimuksessa. Climate Leaderina Atea on ottanut merkittäviä edistysaskeleita kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. Pohjoismaisista yrityksistä Atea nousee kuudenneksi.