Suojaa siipikarjasi lintutaudeilta ja rekisteröidy siipikarjanpitäjäksi

Lintujen joukkokuolemista ilmoitettava ympäristöpalveluiden eläinlääkärille

Lintuinfluenssaa on esiintynyt runsaasti vesilintujen talvehtimisalueilla Euroopassa. Viime vuonna Suomessakin esiintyi useita lintuinfluenssan aiheuttamia luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia, ja niihin varaudutaan myös tänä vuonna.

Lintuinfluenssaan viittaavista oireista siipikarjassa tai luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista Helsingissä on ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkärille, joka on tavoitettavissa virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle. Lintujen joukkokuolemaksi katsotaan kaksi tai useampia joutsenia, viisi tai useampia muita vesilintuja tai 10 muuta lintua. Yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä ilmoittaa viranomaisille, mutta muista yksittäisistä kuolleista linnuista ei tarvitse ilmoittaa.

Kuolleiden lintujen koskettamista ilman suojakäsineitä pitää välttää. Yksittäisen kuolleen linnun voi hävittää muovipussissa sekajätteen mukana.

Varautuminen lintuinfluenssaan

Jokakeväinen siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa toukokuun loppuun asti. Ulkonapitokieltoa voidaan jatkaa tilanteen niin vaatiessa, joten Ruokaviraston tiedotteita ja ohjeita tulee seurata tarkasti.

Ulkonapitokiellon aikana siipikarja ja muut linnut on joko pidettävä sisätiloissa tai niiden käyttämä ulkoilualue on oltava kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla. Suojauksen tarkoituksena on estää lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista kotieläiminä pidettäviin lintuihin kevätmuuton aikana, mutta se suojaa lintuja myös muilta tarttuvilta taudeilta, kuten Newcastlen taudilta tai salmonellalta.

Rekisteröityminen siipikarjanpitäjäksi

Jokaisen siipikarjaa pitävän on rekisteröitävä pitopaikkansa sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä tai oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisäksi eläintenpidosta on tehtävä eläintenpitoilmoitus kyseiseen pitopaikkaan.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta: https://epr.ruokavirasto.fi/ tai Uudenmaan maaseutuhallintoon:

Postiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 LILJENDAL

Puhelin: 040 521 8128

Sähköposti: maaseututoimi(at)loviisa.fi