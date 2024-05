Elon Carl Pettersson: Pk-sektorin merkitys kasvun aikaansaamisessa on olennainen

"Kannan huolta siitä, mitä nykyinen talouden alho tekee yrittäjäinnolle. Viime vuosina on nähty selkeä trendi erityisesti nuoremman polven yrittäjyydessä. Moni on koittanut siipiään yrittäjänä jo ennen kuin palkkatyöstä on juuri kokemusta. Tällaista ennakkoluulotonta asennetta ja reipasta toimeen tarttumista me tarvitsemme Suomeen. Vaikkei yrittäjyydestä tulisikaan elämänmittaista uraa, on yrittäjyyden kokemuksesta paljon hyötyä ja mahdollisuus, että ihminen hyppää joskus vielä kehittämään jotain omaa, on varmasti omiaan kasvamaan, kun yrittämisestä on nuorella iällä saatua kokemusta", kirjoittaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Kasvun aikaansaamisessa pk-sektorilla olennainen rooli

"Kasvua tukevat toimenpiteet ovat tässä hetkessä välttämättömiä. Orpon hallitus päätti kehysriihessä toimenpiteistä, jotka tähtäävät teollisuuden puhtaan siirtymän vahvistamiseen ja uusien investointien aikaansaamiseen. Kasvun kannalta näiden toimien onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Toivoa sopii, että toimiin ryhdytään vauhdilla ja tuloksia nähdään myös lyhyemmällä aikajänteellä.

Haluaisin herätellä Suomessa asennemuutosta ja ymmärryksen kasvua siitä, miten suuri merkitys pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on Suomen työllisyydelle ja kasvulle. Luomme herkästi katseemme ja lataamme toivomme suuriin yrityksiin ja odotamme ehkä edelleen seuraavaa Nokiaa. On selvää, ettei Suomi pärjää ilman suuria investointeja ja kansainvälisten yhtiöiden panostuksia maahamme. Mutta aivan liian kapea on se kuva, että kasvu lepäisi vain suurten yritysten varassa. Suuret yritykset ja isot investoijatkaan eivät elä tyhjiössä, vaan pk-sektorilla on iso rooli näiden toimijoiden arvoketjuissa.

Kaikki yrittäminen on yhteiskunnalle arvokasta ja velkaantuva Suomi on tilanteessa, jossa tulisi perata tarkasti läpi, mitä yrittäjyyden esteitä voidaan juuri tässä hetkessä purkaa. Meidän tulee varmistaa, että kaiken kokoisilla yrityksillä on edellytykset paitsi toimia niin myös menestyä Suomessa."

Petterssonin blogi löytyy kokonaisuudessaan Elon verkkosivuilta: https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/2024/pksektorin-merkitys-kasvun-aikaansaamisessa-on-olennainen