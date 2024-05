David Nichollsin hellänkirpeä romaani ensikohtaamisista ja toisista mahdollisuuksista

David Nicholls: Melkein perillä

Ilmestyy 24.5.

Marnie on eronnut ja jymähtänyt kotiinsa. Iltapäivät kaikuvat hiljaisuuttaan ja elämä tuntuu valuvan hukkaan.

Michael on vetäytynyt omiin oloihinsa vaimonsa lähdön jälkeen. Hän tekee yksinäisiä kävelyretkiä nummilla ja välttelee ihmisiä.

Sitten ovela ystävä ja perienglantilainen kolea sää puuttuvat peliin ja Marnie ja Michael törmäävät toisiinsa. Kaksi erakkoa päätyvät yllättäen patikoimaan halki Englannin, rinnakkain, samalla kartalla. Kestääkö äkkiarvaamatta herännyt vetovoima koko pitkän matkan?

Nicholls rakentaa kirjassaan hienovaraisesti kolhiutuneiden päähenkilöiden välistä kemiaa. Matkan edetessä hän käärii auki näiden elämänkokemuksia, jotka kietoutuvat nykyhetkeen. Kupliva dialogi maustaa nautinnollisesti etenevää romaania. Klassisen romanttisen tarinan ainekset ja nykyajan tarkkavaistoisen kuvauksen yhdistävä kertomus sytyttää elämänilon ja palauttaa uskon rakkauteen.

David Nicholls (s. 1966) on englantilainen kirjailija, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Hänen romaaninsa Sinä päivänä oli kansainvälinen bestseller. Nichollsin romaaneja on myyty yli kahdeksan miljoonaa kappaletta ja käännetty 40 kielelle.

Melkein perillä -kirjasta sanottua:

“Nicholls’s knack for warm characters, funny dialogue and superb scene-setting is as spot-on as ever. You’ll want to pull on your hiking boots at the first opportunity.” – Daily Mail

“A shrewd observer of modern life and love” – i Newspaper

“You Are Here is a triumph, a real gift of a novel, and it deserves to join One Day on the bestseller charts immediately” – Sunday Times

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Mimosa Willamo.

