Hautala Service Oy osaksi suomalaisten konekauppojen verkostoa

Hautala Service on perheyritys, jonka toiminta alkoi Ilmajoella 1980 luvulla suurteholeikkurien ja maansiirtokoneiden huolto- ja korjausliiketoiminnasta. Nykyään yhtiön liiketoiminta muodostuu pääasiassa vaativiin olosuhteisiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen Grasshopper-ruohonleikkurien, Pellenc-akkutyökalujen ja erikoistyökalujen, Ego Power -akkutyökalujen sekä useiden muiden merkkien maahantuonnista ja myynnistä. Yhtiöllä on maanlaajuisesti useita jälleenmyyjiä ja sopimuskorjaamoja. Asiakkaina on kuntia, kaupunkeja, seurakuntia sekä kiinteistö- ja puutarhanhoidon yrityksiä koko Suomessa.

”Hautala Servicen liiketoiminnassa on aina ymmärretty asiakkaan tarve saada nopeaa ja asianmukaista palvelua sekä laitteiden toimitusten, neuvonnan ja erityisesti varaosa- ja huoltotoiminnan osalta niin, että työt jatkuvat mahdollisimman nopeasti” kertoo Hautala Servicen toimitusjohtaja Arto Hautala. ”Lähtemällä mukaan KVO Koneet Oy:n toimintaan pystymme edelleen kehittämään asiakkaillemme tärkeiden palvelujen kehittymisen ja laajentumisen, sekä vastaamaan kasvavaan kysyntään koko Suomessa. Uskon, että erityisesti KVO Koneet Oy:n kasvava huolto- ja korjaustoiminnan verkosto, verkkokauppa ja myymälät sekä uudet palvelut kuten leasing- ja rahoituspalvelut lisäävät asiakastyytyväisyyttämme entisestään” sanoo Arto Hautala nyt allekirjoitetusta yrityskaupasta.

”Hautala Servicen mukaantulo vahvistaa merkittävästi KVO Koneet Oy:n toimintaa vaativien kuluttaja-asiakkaiden sekä ammattiasiakkaiden markkinassa ja olemme erittäin tyytyväisiä tästä yrityskaupasta. On myös hienoa saada merkittävä vahvistus ammattikoneiden maahantuontiin ja myyntiin Arton, Joelin, Tuomaksen sekä muiden Hautala Servicen ammattilaisten liittyessä mukaan rakentamaan Suomen parasta ammattiasiakkaiden palveluliiketoimintaa” kertoo KVO Koneet Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

KVO Koneet Oy:n verkostoon kuuluvat tällä hetkellä myymälä- ja korjaamotoimipaikat Raisioissa (Kone-Viitasalo Oy), Porvoossa (Flexo Power Oy ja Eviservice Oy) Porissa (Radical Motors Oy), Helsingissä (Koneliike Olenius Oy) ja Viitasaarelta (Viitasaaren Konetarvike Oy).

Syntyvä konekauppojen ryhmä muodostaa ammattilaisjoukkueen, joka pystyy yhdessä vahvempaan tekemiseen esimerkiksi hankintojen, logistiikan, varastoinnin, markkinoinnin ja verkkokaupan alueilla.

KVO Koneet Oy:n omistajina ovat kauppiaat, yhtiön avainhenkilöt sekä joukko yksityishenkilöitä pääomasijoittaja Helmet Capital Oy:n kautta. Yhtiö rakentaa valtakunnallista ammatti- ja pienkonekauppaverkostoa, joka tarjoaa asiantuntevaa huolto- ja korjauspalvelua kauppanimellä Oikea Konekauppa.