Päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viikolla 20

Varsinais-Suomen kesän 2024 pisimmän päällystyskohteen eli kantatien 44 tasaustyöt jatkuvat vielä viikolla 20 Satakunnassa. Tämän lisäksi päällystystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään useissa muissakin kohteissa Eurassa, Loimaalla, Salossa ja Maskussa.

Viikon 20 päällystyskohteena olevat tiet:

Kantatie 43, Eurakoski − Sievari, Eura/Harjavalta, noin 12 km

Kantatie 52 välillä Tenhola − Perniö, Salo, noin 6 km

Yhdystie 1840 alku, Salo

Yhdystie 2404 välillä Kuusjoenperä − kantatie 52, Salo, noin 5,5 km

Yhdystie 12627, Ristimäenkulma, Loimaa, noin 5 km

Yhdystie 12605 Hirvikoski, Loimaa, noin 2,5 km

Valtatie 9, Loimijoen kohta

Valmistelevia töitä tehdään:

Kantatie 44, Kankaanpää, tasaustyöt jatkuvat

Kantatie 52 / Seututie 110 Uskelanjoki − Halikonjoki, Salo

Yhdysteillä 12409, 12410, 12418, Masku

Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tienkäyttäjien on syytä varautua viivästyksiin ja suosia tarvittaessa vaihtoehtoisia reittejä. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen ja paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulua, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä niitä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Peab Industri Oy.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824