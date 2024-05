Kokoomuksen Kopra: Suomen ensimmäinen kansalliskaartin kanssa solmittu yhteisymmärryspöytäkirja vahvistaa Suomen turvallisuutta

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra toteaa, että pöytäkirja vahvistaa Suomen transatlanttisia suhteita ja siten myös Suomen kansallista turvallisuutta. Yhteistyö kansalliskaartin kanssa täydentää Suomen yhteistyötä Yhdysvaltojen asevoimien kanssa.

"Yhteisymmärryspöytäkirja on erinomainen avaus kansalliskaartien kanssa tehtävän yhteistyön syventämisessä. Reserviläisperusteiset kansalliskaartit ovat tärkeä osa Yhdysvaltojen puolustusjärjestelmää ja Suomelle mitä luontevin yhteistyökumppani", Kopra toteaa.

Puolustusvaliokunta vieraili viime viikolla Yhdysvalloissa, ja matkalla valiokunta perehtui Virginian kansalliskaartin toimintaan ja keskusteli kaartin johdon kanssa. Vierailu vahvisti Kopran käsitystä siitä, että Virginian kansalliskaartin kyvykkyys ja osaaminen ovat erittäin korkealla tasolla. Virginian kansalliskaartiin kuuluu sekä maa- että ilmavoimakomponentti, ja kansalliskaartin ilmavoimat operoivat muun muassa F-22-kalustolla.

"On erinomaista, että Suomen hallitus on valmis hakemaan erilaisia yhteistyöjärjestelyjä erilaisten tahojen kanssa Suomen turvallisuuden ja puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Virginian kansalliskaartin osaaminen on erittäin korkealla tasolla. Uskon, että yhteistyö vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja auttaa varautumisessamme ulkoisiin uhkiin", Kopra painottaa.