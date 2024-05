Ajolanranta täytti 15 vuotta ja juhlii miljoonaluokan investointien valmistumista avoimin ovin

Uusi purjevene kiikarissa? Viikonloppuna kannattaa suunnata Rymättylään kokeilemaan Beneteau-veneitä vesillä kokeneen oppaan kera 29.8.2022 16:41:09 EEST | Tiedote

Beneteau-purjeveneiden koeajopäivään 2.–3.9. Naantalin Rymättylään saadaan peräti viisi purjevenettä testattavaksi ensi perjantaista alkaen. Ei haittaa, vaikka olisi vielä aloittelija, sillä purjehduksilla on mukana kokenut kippari, jolta voi maahantuojan lisäksi kysellä lisätietoa veneistä. Koepurjehdus on erinomainen tapa testata veneen hallittavuutta ja muita ominaisuuksia ennen ostopäätöstä. Koeajotapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen Ajola Yachtsin sivuilla: https://ajolayachts.fi/