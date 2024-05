Opiskelijoiden pop-up kahvila Café Europe avaa ovensa Eurooppa-päivänä

Eurooppa-päivää vietetään toukokuun 9. päivänä. Oulussa Eurooppa-päivän kunniaksi avautuu Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen ja OSAO:n opetusravintola Hilikun yhteistyönä pop-up kahvila Café Europe.

Kahvila on avoinna kolmen päivän ajan 7.–9. toukokuuta, ja sen toiminnasta vastaavat opetusravintola Hilikun opiskelijat. Kahvilan tarjoilut ovat heidän valmistamiaan ja opiskelijat hoitavat myös sen käytännön järjestelyitä.

Opiskelijoiden työnäytös juhlistaa Eurooppaa ja Suomea sen osana. Tämä näkyy pop-up kahvilan tarjonnassa: listalta löytyy ranskalaisia ja keskieurooppalaisia herkkuja mutta myös suomalaisia korvapuusteja. Kansainvälistä tunnelmaa luo myös kahvilaherkkujen tarjoilu suoraan pöytiin.

Café Europessa on myös ohjelmaa. Musiikkiduo Oona-Karita ja Eemeli esiintyvät tunnin välein keskiviikkona ja torstaina. Tiistaina musiikkia on luvassa koko iltapäivän ajaksi. Lisäksi pohjoispohjalaisilla eurovaaliehdokkailla on mahdollisuus käydä esittäytymässä kahvilayleisölle open mic -tilaisuudessa keskiviikkona 8.5. kello 15–16. Ohjelman järjestämisestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste.

Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste ja opetusravintola Hilikku toivottavat kaikki tervetulleiksi juhlimaan Eurooppa-päivää!

Kahvilan aukioloajat:

ti 7.5. klo 15-18 (19)

ke 8.5. 12-17 (18)

to 9.5. 12-17 (18)

Osoite:

Opetusravintola Hilikku, Kasarmintie 8H, Oulu

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Sitä vietetään joka vuosi 9.5. Schumanin julistuksen muistoksi. Schuman esitti julistuksessaan idean Euroopan maiden välisestä yhteistyöstä, mitä pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

EU-tietopisteet eli Europe Direct -pisteet hoitavat yleisötiedotusta EU-maissa. Ne vastaavat EU:n toimia, ohjelmia ja painopisteitä koskeviin kysymyksiin. Niiden tehtävänä on myös luoda aktiivisesti yhteyksiä kansalaisiin ja sidosryhmiin ja edistää osallistumista EU-aiheisiin keskusteluihin.