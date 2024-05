Helsingin maauimalakausi alkaa äitienpäivänä

Uimastadion avautuu äitienpäivänä sunnuntaina 12.5. klo 9.00. Avajaispäivän ohjelmassa on mm. kukkatyöpaja, vesijumppaa ja vesijuoksuopastusta sekä pomppulinna lapsille. Meininkiä tahdittaa DJ Rno.

Uimastadionin avajaisohjelmaa sunnuntaina 12.5. klo 9–14

Avajaisohjelma sisältyy Uimastadionin sisäänpääsymaksuun

9.00 Uimastadionin ovet avautuvat. DJ Rno:n letkeät rytmit tahdittavat meininkiä koko tapahtuman ajan

10.00–10.45 Syvänveden vesijumppa äitienpäivätunnelmissa, mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.

10.00–14.00 Pomppulinna lapsille. (Huom. Pomppulinnaan mahtuu kerrallaan max. 9 lasta)

11.00–14.00 Kukkabuffet-työpaja. Tule taiteilemaan kukkakoristeita ja kimppuja äitienpäivän hengessä. Kukkabistron virkistävä menu tarjoilee värikkäitä leikkokukkia, vehreitä koristeita ja ripauksen kimalletta. Tapahtumassa hyödynnetään sesongin kukkia sekä hävikkikukkia. Työpaja sopii kaikenikäisille ja mukaan mahtuu 200 ensimmäistä.

11.30–12.30 Vesijuoksuopastusta. Aloita maauimalakausi tutustumalla vesijuoksuvälineisiin ja -tekniikkaan, ja aloita vaikka uusi harrastus! Vesijuoksu sopii kaikenikäisille ja on uimisen ohella lempeä liikuntamuoto keholle. Opastus toimii non-stop periaatteella, voit tulla mukaan milloin vain. Uimastadionilta saa vesijuoksuvöitä lainaan.

Maauimalassa viihtyy koko päivän

Uimastadionin alueelta löytyvät jo aiemmilta kesiltä tutut Davidin laitteistolla varustettu monipuolinen ulkokuntosali, ulkosählykaukalo, koripallo- ja rantalentiskentät, pingispöydät, sisäkuntosali, jättishakkialue ja lasten leikkialueet sekä vesiliukumäki. Nälkä ei myöskään Uimastadionilla pääse yllättämään, sillä kioski ja kahvila tarjoavat monenlaisia herkkuja vesipedoille ja auringonpalvojille. Aamuvirkuille on tarjolla 3 € lisämaksusta syvänveden vesijumppaa tiistai- ja torstaiaamuisin.

Kumpulan maauimala on tänä vuonna avoinna 27.5.–18.8. Myös Kumpulasta löytyy rantalentis- ja korisalueet, Davidin laitteistolla varustettu laadukas ulkokuntosali, pingispöytiä sekä piknik- ja lasten leikkialueet. Kumpulassa on myös nyrkkeilypiste, johon pääsee treenaamaan panttia vastaan. Myös Kumpulassa toimii kahvilaravintolayrittäjä. Kumpulassa vesijumpataan syvässä vedessä maanantai- ja keskiviikkoaamuisin.

Vesi lämmin, sauna kuuma

Maauimaloiden veden lämpötila on 27 astetta, joten altaaseen on miellyttävää pulahtaa pilvisenäkin päivänä, ja saunan lämmössä rentoutuu viileällä säällä entistäkin makoisammin. Erityisen suosittuja maauimalat ovat tietysti kuumina hellepäivinä. Kävijämittareista on helppo tarkistaa reaaliaikaisesti paljonko väkeä kulloinkin on paikalla.



Uimastadionin kävijämäärämittari

Kumpulan kävijämäärämittari

Maauimaloiden hinnat

Maauimaloihin myydään kerta- ja kuukausilippujen lisäksi myös 120 päivää voimassa olevia kausikortteja, jotka käyvät molempien maauimaloiden lisäksi myös kaikissa muissa Helsingin kaupungin liikuntapaikoissa. 120 päivän ja muita sarja- ja kuukausikortteja myydään maauimaloiden lisäksi Töölön kisahallissa, Liikuntamyllyssä Itäkeskuksen, Jakomäen sekä Pirkkolan uimahalleissa.



Aikuiset

kertamaksu 5,80 €

10 krt 46 €

1 kuukausi (30 päivää) 46 €

kausikortti (120 pv) 138 €

Lapset (7–17 v.) ja muut

kertamaksu 3,20 €

10 krt 25 €

1 kuukausi (30 päivää) 25 €

kausikortti (120 pv) 75 €

Sotaveteraanit, lapset alle 7 v.

maksuton sisäänpääsy

Vesijumpat