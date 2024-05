Fira rakentaa Asuntosäätiölle asuinkerrostalon Vantaalle

KVR-hankkeena toteutettavassa Kilterinkaari 6:ssa hyödynnetään Firan kehittämää asuntokirjastoa ja sen ratkaisuita laajasti. Asuntokirjasto on Firan laaja tietopankki, joka sisältää muun muassa valmiita arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitteluratkaisuja. Kohteessa hyödynnetään lisäksi muun muassa esivalmistettuja Flow Modules -talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleita. Teollisen rakentamisen keinoin rakentamisen kustannustasoa on saatu laskettua laadusta tinkimättä.

-Osaamisemme sekä kehitystyömme kantaa hedelmää ja se näkyy alkavissa hankkeissa. Asuntorakentamisemme konseptimme on monella mittarilla edullisin, tehokkain, nopein ja turvallisin. Lisäksi lähtökohtana on tietenkin nollavirheluovutus, mikä on osoitus huippulaadustamme, kertoo Firan asuntorakentamisen johtaja Topi Laine

-Olemme iloisia voidessamme monipuolistaa vetovoimaisen Myyrmäen asuntotarjontaa yhdessä Firan kanssa toteutettavan hankkeen keinoin. Uusi asumisoikeuskohteemme tukee Asuntosäätiön tavoitteita kohtuuhintaisen ja laadukkaan asumisen lisäämisestä kasvukeskuksissa, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

­Kilterinkaari sijaitsee Myyrmäen palveluiden sekä juna-aseman välittömässä läheisyydessä. 13-kerroksiseen taloon rakentuu asumisoikeusasuntoja 33 neliömetrisestä yksiöstä 81 neliömetriseen neliöön. Lähes kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet. Lisäksi ylimpään kerrokseen rakennetaan saunaosasto sekä terassi.