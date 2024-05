Ukrainan jälleenrakentaminen vaatii digitalisaatiota asiantuntijapulan vuoksi

Helmikuussa tehdyssä arviointiraportissa (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment Report) määriteltiin, että Ukrainassa on 201 miljardin dollarin jälleenrakentamistarve asuinrakennuksille (80 mrd.), liikenneinfrastruktuurille (74 mrd.) ja energiainfrastruktuurille (47 mrd.). Digitalisaatiota tarvitaan, jotta sodanjälkeinen rakennusbuumi on mahdollista työntekijöiden ja asiantuntijoiden vähenemisestä huolimatta.

BIM-päivässä teemasta puhuu André Poddubny, joka toimii EU:ssa tietomalliasioihin keskittyneen EU BIM Task Groupin Ukrainan edustajana. Ryhmä kokoaa kansalliset toimet yhdenmukaiseksi eurooppalaiseksi lähestymistavaksi. Ryhmän päämääränä on edistää Ukrainan jälleenrakentamista digitaalisten ratkaisujen kehittämisen kautta.

Poddubny on myös toiminut ukrainalaisen liike-elämän yhdistyksen "The WALL Ukraine" johdossa. Lisäksi hän on työskennellyt johtajana ja valvontaelimen jäsenenä ukrainalaisessa varallisuudenhoitoyhtiössä, konsulttina Euroopan delegaatiolle Ukrainassa sekä Ukrainan rakennusliittossa.

André Poddubny on ajanut menestyksekkäästi Ukrainan jäsenyyttä Euroopan rakennusteollisuusliitossa (FIEC) vuonna 2019 ja EU:n BIM-työryhmässä vuonna 2023. Lisäksi hän oli mukana organisoimassa ja kirjoittamassa Ukrainan kansallista BIM-tiekarttaa, joka hyväksyttiin Ukrainan ministerineuvostossa vuonna 2017.

Toinen päivän avainpuhujista on englantilainen toimitusjohtaja Clive Billiand, joka edustaa maailmanlaajuista, voittoa tavoittelematonta buildingSMART-organisaatiota. Suomi on yksi tämän kansainvälisen yhteisön 35:sta jäsenmaasta.

buildingSMARTin tavoitteena on mm. kehittää avoimia, digitaalisia työskentelytapoja, jotta rakennusalan tuottavuus paranisi. Häntä motivoi halu auttaa parantamaan rakennusalan tuottavuutta maailmanlaajuisesti.

Billiand työskenteli ennen nykyistä tehtäväänsä yhdeksän vuotta alueellisena toimitusjohtajana yhdessä maailman suurimmasta rakennusyhtiöstä, Bechtelissä. Tätä ennen hän toimi useissa tehtävissä Ison-Britannian puolustusministeriössä, asuen myös Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Pääpuheenvuorot:

7.5. klo 9.15-9.45

Clive Billiald, Toimitusjohtaja, buildingSMART International, Iso-Britannia

"Unlocking productivity & sustainability through openBIM" eli "Tuottavuutta ja kestävää kehitystä avoimen tietomallintamisen avulla"

7.5. klo 9.45-10.15

André Poddubny, EU BIM Task Groupin edustaja, Ukraina

"The importance of digital innovation and process standardization to the restoration of Ukraine" eli "Digitaalisaation ja standardoinnin merkitys Ukrainan jälleenrakentamisessa"

Ohjelmassa lähes 30 puheenvuoroa, jotka keskittyvät teemoihin mm. tuottavuuden alla:

Tieto ja johtaminen käsi kädessä

Tiedon virtaus tuottavuuden edistäjänä

Tuottavuutta uusilla toimintatavoilla

Lähtötiedot - perusta laadukkaalle projektille

Avoin tieto kestävyyden peruskivenä

Määrälaskenta - nopeammin, tarkemmin ja laadukkaammin

