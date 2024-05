Punni-kunniamaininta Tittamari Marttisen säeromaanille Tähdet syntyvät sattumalta

Säeromaani Tähdet syntyvät sattumalta on itsenäinen romaani, mutta samalla nuorten seurustelusuhteita kuvaavan Rakkausmyrsky-trilogian ensimmäinen osa. Kirja kertoo nuoresta Anikosta, joka ei halua määritellä sukupuoltaan. Hänellä on ihana poikaystävä Jose, mutta hän tutustuu netissä salaperäiseen Morganiin ja syöksyy suin päin uuteen rakkauteen. Morganin kanssa eivät asiat suju toiveiden mukaan. Aniko pohtii, miten antaa anteeksi ihmiselle, joka on tehnyt sinulle pahaa. Onneksi hänellä on ystäviä, jotka tukevat häntä vaikealla hetkellä. Kirja puhuu aidon ystävyyden puolesta.

"Kerron mielelläni nuorista aikuisista, jotka kulkevat ensimmäisten rakkaussuhteiden rankoistakin kokemuksista kohti itsensä näköistä aikuisuutta", sanoo kirjailija Tittamari Marttinen.

Tittamari Marttinen on Rovaniemellä asuva kirjailija, joka on 30 vuoden aikana kirjoittanut kirjoja lapsille, nuorille ja aikuisille – sekä runoutta että proosaa. Hän aloitti uransa runoilijana ja on julkaissut myös lastenlyriikkaa. Jo kouluikäisenä hän kirjoitti runokertomuksia ja hullaantui myöhemmin säeromaanin mahdollisuuksiin. Säeromaani Tähdet syntyvät sattumalta sukeltaa syvälle päähenkilönsä mielenmaisemaan. Lajina säeromaani antaa tilaa lukijan omille pohdinnoille ja tulkinnoille. Visuaalisesti se miellyttää silmää ja inspiroi leikkimään kielellä ja sen mahdollisuuksilla.

Palkintoraadin asiantuntijajäseninä olivat luokanopettaja Matias Laivamaa ja kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas. Kannatusyhdistyksen jäsenedustajana raadissa toimi Merja Marjamäki ja nuorisojäsenenä Ramona Kaapu. Raadin puheenjohtaja on Lastenkirjainstituutin Onnimanni-lehden päätoimittaja Päivi Heikkilä-Halttunen.

