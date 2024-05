Logomo on nyt Turun ilmastokumppani

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitetta toteutetaan yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa EU:n sadan ilmastokaupungin missiossa. Missiotyöhön osallistuvat kaupunkien kumppaneina myös alueen yritykset ja yhteisöt.



Turun kaupunki on perjantaina 3.5.2024 allekirjoittanut 15 uutta kumppanisopimusta, ja tapahtumatalo Logomo on yksi ilmastosopimuksen allekirjoittajista. Uusien kumppanuuksien myötä Turun ilmastotyötä on nyt tukemassa yhteensä 38 alueen merkittävää toimijaa.

Logomo sitoutuu kaupungin hiilineutraalitavoitteeseen

Allekirjoittamalla Turun ilmastokaupunkisopimuksen Logomo sitoutuu Turun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja edistämään Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missiota. Sitoumus luo edellytyksiä päästövähennyksille ja Turun alueen kestävälle kasvulle.

Käytännössä tämä tarkoittaa Logomon osalta entistä vahvempaa sitoutumista jo päivittäisessä toiminnassa oleviin käytöntöihin sekä myös pyrkimystä löytää uusia keinoja edistään Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta.

Ympäristövastuullisuuden eteen tehdään Logomossa jo nyt paljon töitä. Vuonna 2023 myönnetyn Ekokompassi-ympäristösertifikaatin myötä jätteiden kierrätykseen ja hävikin määrän vähentämiseen on panostettu uusilla toimintatavoilla. Tämän lisäksi ison tapahtumatalon energiatehokkuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota mm. investoimalla laitteisiin, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa. Myös vuonna 2024 alussa käynnistetty Föli-yhteistyö tukee ympäristötavoitteita.

– Olemme hyvin onnellisia siitä, että saamme konkreettisesti olla mukana tukemassa Turun hiilineutraalimissiota sitoutumalla asetettuihin tavoitteisiin. Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa myös muita alueen toimijoita olemaan aktiivisesti mukana vauhdittamassa kaupungin vihreää siirtymää ja osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan, iloitsee Logomon toimitusjohtaja Katja Leppäkoski.

