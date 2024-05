Brittiläisen nykykirjallisuuden tärkeimpiin nimiin lukeutuvan Tessa Hadleyn romaani on herkkävireinen kuvaus pysähdyttävästä surusta, katkerista muistoista ja salatuista tunteista

Huoneessa vallitsi sietämätön odotuksen ilmapiiri, joka kiertyi Zacharyn jättämän aukon ympärille, eikä mikään voinut täyttää tuota aukkoa. Aika jona he olivat vielä voineet odottaa Zacharyn astuvan ovesta oli niin hiljattainen, niin käden ulottuvilla, että hänen saapumisensa tuntui elävästi mahdolliselta: he saattoivat kuvitella miten hän astuisi sisään heitä äänekkäästi rauhoitellen, vitsejä kertoillen ja heidän synkistä kasvoistaan hämmästyneenä. Hän oli aina niin ajan tasalla kaikesta, niin täynnä uutisia. Tuntui mahdottomalta, ettei hän tiennyt tästä uusimmasta käänteestä, omasta kuolemastaan.

”Aina kun luen Tessa Hadleya, ajattelen: miten viisas nainen!” – Zadie Smith

”Jokaisen Tessa Hadleyn kirjan myötä olen entistä vakuuttuneempi siitä, että hän on yksi suurimmista elossa olevista tyyliniekoista… Poikkeuksellinen teos.” – Washington Post

Lukijoiden ja kriitikoiden rakastama Tessa Hadley kirjoittaa säännöllisesti New Yorkeriin ja asuu Cardiffissa Walesissa. Hänen tuotannostaan on aiemmin suomennettu romaani Vapaa rakkaus.

Tessa Hadley: Kun on ilta

alkuteos Late in the Day

suomentanut Marianna Kurtto

281 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Krista Putkonen-Örn