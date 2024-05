Pohjois-Pohjanmaan tulvat siirtyvät pohjoista kohti

Lestijoen ja Kalajoen virtaamat ovat laskussa. Toinen tulvahuippu jäi ensimmäistä pienemmäksi.

Pyhäjoella on tulossa toinen tulvahuippu viikonloppuna. Tulvahuippu on jäämässä edellisen huipun tasolle, eli hieman keskimääräistä korkeammaksi. Pyhäjärven vedenkorkeus on ennusteen mukaan nousemassa säännöstelyn ylärajan tuntumaan lähiviikkojen aikana.

Siikajoen toinen tulvahuippu tulossa viikonloppuna. Siikajoen huippua saadaan leikattua säännöstelyn avulla ja pinta saadaan pysymään nykytason tuntumassa loppuviikon.

Myös Tyrnävänjoella ja Temmesjoella tulvahuiput ovat tulevana viikonloppuna, mutta jäävät ennusteen mukaan samalle tasolle tai pienemmiksi ensimmäiseen huippuun verrattuna. Pattijoen tulvahuippu on tulossa viikonlopun aikana ja ennusteen mukaan se voi saavuttaa vahinkorajan.

Oulunjoen eteläpuoliset joet ovat pääosin jäättömiä. Siikajoen ja Tyrnävänjoen latvoilla on vielä jäitä, jotka kuitenkin heikkenevät koko ajan veden virratessa.

Kiiminkijoen virtaama on nousussa ja huippu on tulossa ennusteen mukaan viikonlopun tai alkuviikon aikana. Joessa on edelleen suvantopaikoissa jäitä ja avointen koskiosuuksien tuomia jääruuhkia, mikä aiheuttaa jääpatoriskiä.

Iijoen tulvahuippu ajoittuu Pudasjärvellä toukokuun loppupuolelle, vahinkoriski on ennusteen mukaan pieni.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa kiinteistöjen omatoimisen tulvasuojaamisen merkitystä. Ohessa on hyödyllisiä oppaita kiinteistöjen suojaamiseen ja tulviin varautumiseen.

