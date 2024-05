Espoon omakotitonttihakuun tulossa 46 tonttia

Eniten tontteja, 15, on tarjolla Kurttilassa. Espoonkartanosta hakuun tulee seitsemän tonttia ja Latokaskesta sekä Lintuvaarasta molemmista kuusi. Kauklahdessa on tarjolla viisi tonttia, Kalajärvellä neljä ja Henttaalla, Laaksolahdessa ja Nupurissa kussakin yksi.

Tonteista 27 on uusia kohteita. Loput 19 ovat kaupungille pääasiassa viime tai sitä edeltävänä vuonna palautuneita tontteja. Palautuneita tontteja on tavanomaista enemmän ja siihen vaikuttaa rakentamisen heikko suhdanne. Uudet tontit sijaitsevat Espoonkartanossa ja Lintuvaarassa. Kurttilassa, Latokaskessa, Kauklahdessa ja Kalajärvellä on sekä uusia että palautuneita tontteja.

Kaikki alueet ovat haluttuja pientaloalueita.

Hakija voi ostaa tai vuokrata tontin

Tontinhakijalla on mahdollisuus valita, ostaako vai vuokraako hän tontin. Edellisessä tonttihaussa kahdeksan osti ja 41 vuokrasi tontin.

Tonttien pinta-alat ovat 444–1 800 neliömetriä ja rakennusoikeutta on 111–360 kerrosneliömetriä.

Syksyllä alkavan tonttihaun tarkasta ajankohdasta viestitään myöhemmin Espoon kaupungin verkkosivuilla, jonne tulee myös tarkemmat tiedot haettavista tonteista. Tonttihaku perustuu arvontaan, jossa etusijalla ovat espoolaiset hakijat.