Osuuskauppa Suur-Savolta mittava matkailuhanke Etelä-Savoon - saunaravintolan rakentaminen Mikkelipuistoon alkaa kesällä 2024

Saunaravintolan rakentaminen on osa Mikkelipuiston alueellista matkailun kehittämistä ja todella merkittävä investointi Etelä-Savon alueelle.

− Tällä mittavalla hankkeella haluamme olla mukana kehittämässä Etelä-Savon alueen ympärivuotista matkailua. Täällä Saimaan rannalla saunomiskulttuuri on oleellinen osa ihmisten ajanviettoa ja yleinen sauna on ollut toiveissa Mikkeliin jo useamman vuoden ajan, perustelee investointia Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi.

Saunaravintola palvelee ympärivuoden ja talvella on mahdollisuus avantouintiin. Saunoja tulee kaksi. Ne ovat ns. uimapukusaunoja, jolloin esimerkiksi perheet voivat saunoa yhdessä, samassa saunassa. Naisille ja miehille on omat peseytymistilat sekä pukuhuoneet. Saunat ovat yleisessä käytössä eli niihin voi kuka tahansa ostaa pääsylipun. Tilat ovat varattavissa myös yksityistilaisuuksiin. Kattoterassi palvelee kesäisin ja sinne on vapaa pääsy. Kattoterassilla on tarjolla kesäinen ruokalista, josta löytyy mm. salaatteja sekä pientä syötävää.

Saunaravintolakokonaisuuden rakentaminen aloitetaan osittain jo alkukesästä. Rakentaminen ei vaikuta Mikkelipuiston kesätapahtumiin, ne järjestetään normaalisti. Rakentamista jatketaan syksyllä. Tavoitteena on avata saunaravintola loppuvuodesta 2024.

Saunaravintolan aukioloajat ja varauskäytännöt täsmentyvät syksyn aikana, jolloin käynnistyy myös henkilökunnan rekrytointi. Saunaravintolan nimestä tullaan järjestämään nimikilpailu.

Mikkelipuiston saunaravintola on kokoluokassaan Suomen ensimmäinen kelluvana ratkaisuna toteutettava sauna. Kelluva perustus teräsponttooneilla on 510 m², massiivipuinen rakennus 272 m², kattoterassi 145 m² ja loungebaari 115 m². Investoinnin kokonaiskustannus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Sen työllisyysvaikutus on noin 46 henkilötyövuotta.

