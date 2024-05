S-ryhmän uusin tuulivoimainvestointi pystytysvaiheessa Eurajoen Luvialla

Tuulipuiston rakennustyöt Eurajoen Luvialla ovat edenneet tuulivoimaloiden toimitusvaiheeseen. Valmistuttuaan uusin tuulipuisto kattaa noin viidenneksen kaupparyhmän sähköntarpeesta. Hanke on jatkumoa osuuskauppojen pitkäjänteisille investoinneille oman uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi. Kuluneen kymmenen vuoden aikana S-ryhmä on ollut yksi suurimmista kotimaisista tuulivoimatuotannon rakennuttajista ja investoinut noin 500 miljoonaa euroa tuulivoimaan.

Tuulivoimaloiden osien kuljetukset aiheuttavat liikenteessä poikkeusjärjestelyjä toukokuun aikana

Puisto koostuu kolmestatoista 6,2 MW Vestaksen Enventus V162 -tuulivoimalasta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat liikenteessä poikkeusjärjestelyjä ja vaativat varovaisuutta alueella liikkuvilta. Voimaloiden osien kuljetus alkoi 6.5. Porin satamasta Hangassuon kautta Oosinselän tuulipuiston alueelle. Kuljetukset kestävät arviolta toukokuun ajan.

Eurajoen Luvian tuulivoimaloiden valmistaja ja pystytyksen pääurakoitsija on tanskalainen Vestas, ja tuulivoimaloiden kuljetuksesta Vestaksen alihankkijana vastaa Kuljetusliike Ville Silvasti Oy.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat

Luvialla selvitetään myös mahdollisuutta teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantoon, jolloin aurinkosähköä voitaisiin siirtää samaa infrastruktuuria hyödyntämällä muualle käytettäväksi. Tällä hetkellä S-ryhmällä on 62 tuulivoimalaa sekä noin 120 000 aurinkopaneelia eri toimipaikoissa. Investoinnit paikalliseen aurinkosähköön jatkuvat.

S-ryhmällä on kunnianhimoiset päästötavoitteet koko arvoketjulle. Net Zero -tavoite tarkoittaa oman toiminnan ja arvoketjun ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan vuonna 2050. Välietapin tavoitteena on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025 sekä vähentää oman toiminnan ilmastopäästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Maija Henell, energiajohtaja, S-ryhmä, maija.henell(at)sok.fi, puh. 044 723 7152 (S-ryhmän energiakokonaisuus)



Jarkko Finnilä / Carelin Oy, omistajainsinööri, jarkko.finnila(at)carelin.fi, puh. 044 425 4351 (S-ryhmän projektin valvonta)