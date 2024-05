Etelä-Suomen aluehallintoviraston välitysvalvonnan tilinpäätöstiedote 2023

Aluehallintovirastot valvovat toimialueillaan kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden toimintaa.

Valvontapäätöksillä puututtiin välitysliikkeiden virheelliseen toimintaan

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI) tehtiin vuonna 2023 välitysliikkeistä yhteensä 135 epäkohtailmoitusta tai lausuntopyyntöä. ESAVI:n toimesta aloitettuja valvonta-asioita tuli vireille 173.

ESAVI teki vuonna 2023 yhteensä 88 välitysliikettä koskevaa valvontapäätöstä; näistä 28 oli varoitus, rekisteristä poistamisia oli kolme ja yksi kielto harjoittaa luvanvaraista välitystoimintaa (ei lainvoimainen).

Tyypillisesti havaitut puutteet liittyivät välitysliikkeen tiedonantovelvollisuuteen, tarjousmenettelyyn ja ammattipätevyysvajeisiin.

Päätöksissä käsiteltiin mm. tietojen antamista asunnon pinta-aloista, valinnaisen vuokratontin lunastusosuuden hinnoista ja välitetyn kohteen rakennuslupa-asiakirjoista. Lisäksi ESAVI:n päätöksillä selkiytettiin rekisteröitävän välitystoiminnan rajaa.

Välitysliikevalvonta perustuu asiakkaiden ilmoituksiin ja aluehallintoviraston viranomaisaloitteiseen valvontaan, kuten valvontakampanjoihin. Jos aluehallintovirasto havaitsee liikkeen toimivan lain vastaisesti, voidaan liikkeelle määrätä varoitus, määräaikainen toimintakielto tai vakavimmissa tapauksissa poistaa liike välitysliikerekisteristä.

Välitysliikkeiden luotettavuuden tarkastaminen

Välitystoimintaa harjoittavan välitysliikkeen tulee rekisteröityä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin. Vuonna 2023 ESAVI:n välitysliikerekisteriin rekisteröityi uusia välitysliikkeitä 57 kappaletta ja lopetusilmoituksen teki 47 liikettä. Vuoden 2023 lopussa rekisterissä oli 841 välitysliikettä.

Rekisteröidyn välitysliikkeen tulee lain mukaan olla luotettava. Luotettavuuden kriteerit on määritelty välitysliikelaissa. Luotettavuutta arvioidaan liikkeen ohella myös sen vastuuhenkilöiden kautta. Velvoitteella halutaan turvata tarjotun välityspalvelun luotettavuutta ja asianmukaisuutta.

ESAVI selvitti 41 välitysliikerekisterissä olevan välitysliikkeen luotettavuutta. Selvityksen perusteella kahdeksan välitysliikettä poistettiin välitysliikerekisteristä, osa näistä oli käytännössä jo toimintansa lopettaneita.

Markkinoinnissa virheitä energiatehokkuusluokan sekä asuintilojen pinta-alojen ilmoittamisessa

ESAVI valvoi välitysliikkeiden markkinoinnissa erityisesti energiatehokkuusluokasta ilmoittamista sekä asuinpinta-alatietojen lainmukaisuutta. Pääasiassa valvonta kohdistui markkinointiin internetin myyntiportaaleissa. ESAVI antoi valvonnan perusteella 39 korjauskehotusta välitysliikkeille.

Välitysliikkeessä välitystehtäviä suorittavien tulee olla liikkeen palveluksessa

Välitystehtäviä suorittavien henkilöiden tulee lain mukaan olla kyseisen välitysliikkeen palveluksessa. KHO:n päätöksen mukaan palveluksessa olon on katsottava tarkoitetun välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia ja liikkeen johtoon kuuluvia henkilöitä. Velvoitteella halutaan turvata se, että liikkeen nimissä tapahtuva välitystoiminta on liikkeen valvonnassa. ESAVI on joutunut päätöksissään edelleen ottamaan kantaa siihen, voidaanko välitysliikkeen nimiin välitystehtäviä suorittavan henkilön katsoa olevan liikkeen palveluksessa välitysliikelain edellyttämällä tavalla.

Rakennettavien omakotitalojen välitys

Kiinteistönvälityksen kohteena voi olla myös maapohja ja urakkasopimus, jonka ostaja velvollinen solmimaan ostaessaan kyseisen maapohjan. Tällöin kohteen markkinoinnissa tulee selkeästi tuoda ilmi mm. kohteen luonne, sen toteuttamisen edellyttämä sopimuskokonaisuus ja arvioitu valmistumisaika.

ESAVI:n valvontakampanjassa selvitettiin, olivatko välitysliikkeet kertoneet vaadittavat tiedot kohteesta ja ostajan asemasta sekä voitiinko tehtyjä urakkasopimuksia pitää kuluttajan edun mukaisina. Tapahtumien käsittely jatkui vuodelle 2024.

Valvontaa asiakkaiden sekä alan toimijoiden hyväksi

Aluehallintovirastot valvovat, että kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet noudattavat välitystoiminnassaan lakia ja hyvää välitystapaa. Näin aluehallihallintovirasto turvaa osaltaan lakien mukaiset palvelut välitysliikkeiden asiakkaille sekä yhtäläiset toimintamahdollisuudet alan toimijoille.

Lisää tietoa kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden valvonnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivustolta.

Lisätietoja

vaihde: 029 501 6000

ylitarkastaja Vilppu Elovaara

ylitarkastaja Ilkka Heikkilä

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto