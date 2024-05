Suomen Punainen Risti auttaa Kenian tulvista kärsiviä

Keniassa tuhannet ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja kymmenet ovat kuolleet voimakkaiden sateiden aiheuttamien tulvien seurauksena. Tulvien arvioidaan vaikuttavan jopa 25 000 kotitalouteen: esimerkiksi teitä ja rakennuksia on jäänyt veden alle, tuhansia karjaeläimiä on kuollut ja viljelymaata tuhoutunut. Sateiden odotetaan jatkuvan, mikä aiheuttaa lisää kärsimystä.

Kansainvälisen Punaisen Ristin tuella Kenian Punainen Risti muun muassa järjestää telttamajoitusta kotinsa menettäneille, jakaa ruoka- ja käteisapua, jakaa tietoa hygieniasta, antaa psykososiaalista tukea sekä auttaa veden puhdistamisessa ja saniteettitilojen rakentamisessa. Kenian Punainen Risti on myös evakuoinut ja pelastanut satoja ihmisiä tulvien keskeltä.

– Monet ovat joutuneet jättämään kotinsa tulvien takia, ja ihmisten pääsy peruspalveluihin on vaikeutunut, koska esimerkiksi sairaaloja ja kouluja on tuhoutunut. Infrastruktuurin vaurioiden vuoksi hätäavun toimittaminen perille on vaikeaa. Kenian Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset vievät apua perille esimerkiksi veneillä ja kuorma-autoilla, sanoo Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan aluepäällikkö Sanna Salmela-Eckstein Nairobista.

Pitkä kuivuus ja tulvat ovat aiheuttaneet ruokaturvan heikkenemisen

Maaliskuusta saakka jatkuneet tulvat ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa Keniassa, jota viime vuoden lopussa jo koettelivat El Niño -sääilmiön aiheuttamat tulvat ja sitä ennen vuosia kestänyt kuivuus. Maan ruokaturva oli jo entuudestaan erittäin huono pitkittyneen kuivuuskauden seurauksena.

– Tällä hetkellä Kenian Punainen Risti keskittyy välittömän hätäavun antamiseen. Humanitaarisen tilanteen kehittymistä seurataan ja apua muokataan muuttuvien tarpeiden mukaan. Tukea alueella tarvitaan vielä pitkään, Salmela-Eckstein kertoo.

Hätäavun lisäksi Suomen Punainen Risti tukee Kenian Punaisen Ristin muuta työtä, muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuuden parantamista sekä Euroopan unionin tuella katastrofivalmiuden ja varhaisen varoituksen järjestelmien vahvistamista.

