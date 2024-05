Vuoden eurooppalaiseksi 2024 valittu Tapiolan lukion opettaja Pia Liimatainen | Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi 2024 valittu aktivisti Eugenie Touma van der Meulen

Vuosittain osana Eurooppa-päivänä juhlallisuuksia myönnettävä Vuoden eurooppalainen -tunnustus annetaan henkilölle, joka luo keskustelua ja lisää tietoisuutta Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja inhimillisissä kysymyksissä. Tunnustuksen saaja edistää toiminnallaan eurooppalaisten arvojen, kansainvälisen yhteistyön ja demokratian toteutumista Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.

Eurooppalainen Suomi julkaisi aiemmin tänä vuonna kaikille avoimen kyselyn, johon pyydettiin ehdotuksia Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen saajaksi. Kyselyyn esitettiin laajasti eri alojen edustajia aina tutkimuksesta kansalaisjärjestöihin, politiikkaan ja toimittajiin. Hallitus valitsi laajasta joukosta Tapiolan lukion opettajan Pia Liimataisen tunnustuksen saajaksi, sillä hän on jo vuosien ajan omassa työssään edistänyt keskustelua ja tietoisuuden lisäämistä Eurooppaan ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyvissä poliittisissa, yhteiskunnallisisssa ja inhimillisissä kysymyksissä.

“Liimatainen on hyvin pitkäjänteisesti kasvattanut oppilaitaan eurooppalaisiksi toimijoiksi. EU-opintokokonaisuuksien rakentamisesta erinäisiin tempauksiin, kuten opiskelijoiden marssiin EU-vaaleissa äänestämisen puolesta vuonna 2019, Liimatainen on tuonut Eurooppaa ja eurooppalaisuutta lähemmäs nuoria opiskelijoita sekä tehnyt monimutkaisista aiheista helpommin lähestyttäviä. Haluamme kiittää Liimataista tästä pitkäjänteisestä, ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti tärkeästä työstä eurooppalaisten arvojen ja demokratian puolesta.”, kiittää Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.).

“Aikana, jolloin nuoret ovat kohdanneet valtavia haasteita koulutuksen leikkauksista suru-uutisiin, kuten Vantaan tragediaan, haluamme muistaa myös niitä, jotka päivittäin kasvattavat nuorista yhteiskunnallisia toimijoita ja tukevat nuoria heidän opin tiellään. Nämä henkilöt ovat jääneet julkisuudessa käydyssä keskustelussa vähemmälle huomiolle, kun mediassa on noussut esiin lähinnä nuorten kohtaamia haasteita väitetyistä katujengeistä leikkauksiin ja suoranaisiin tragedioihin. Näitä henkilöitä, jotka työpanoksellaan kasvattavat ja opettavat nuoria demokraattisiksi toimijoiksi, löytyy jokaisesta koulusta ympäri Suomen. Ja näinä aikoina he ansaitsevat työstään erityisen kiitoksen. Eurooppa-asioissa tämä työ henkilöityy Pia Liimataiseen, joka on vuosien ajan ajanut päivittäin työssään demokratian ja eurooppalaisten arvojen toteutumista Suomessa”, jatkaa Diarra.

Vuoden eurooppalainen -tunnustuksen myöntämisestä päätti Eurooppalaisen Suomen hallitus ja hallitus oli päätöksessään yksimielinen.

Helsingissä 7.5.2024

Vuoden nuori eurooppalainen -tunnustus aktivisti Eugenie Touma van der Meulenille

Eurooppanuoret palkitsi osana Eurooppa-päivän juhlallisuuksia 7.5. vuoden nuorena eurooppalaisena henkilön, joka rohkeasti edistää eurooppalaisia arvoja ja joka ottaa aktiivisesti ja rakentavasti osaa eurooppalaiseen kansalaiskeskusteluun. Eurooppanuorten hallitus on valinnut Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi Eugenie Touma van der Meulenin, aktivistin ja taiteilijan.

Touma van der Meulen tunnetaan pitkäaikaisesta työstä, jota hän on tehnyt lisätäkseen tietoisuutta Palestiinan tilanteesta. Hän on puhunut palestiinalaisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden puolesta jo ennen kuin aihe on ollut suuremmin esillä mediassa ja tuonut sitä pitkäjänteisesti esille suomalaisille opiskelijoille ja nuorille.

”Eugenie on puhunut syrjimättömyyden, rauhan ja kansainvälisyyden puolesta, sekä nostanut maahanmuuttajataustaisten äänen kuulumisen tärkeyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nämä ovat perustavanlaatuisia arvoja, joita EU meille edustaa” kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo.

Eugenie Touma van der Meulen on opiskellut Suomessa cembalon soittoa Sibelius-Akatemiassa ja neurotieteitä Helsingin yliopistossa. Hän on myös esiintyvä taiteilija, kirjailija ja runoilija. Tällä hetkellä hän on hallituksen jäsen SYL:ssä, Suomen ylioppilaskuntien liitossa, jossa hän on ensimmäinen kansainvälinen opiskelija tässä tehtävässä.

Helsingissä 7.5.2024

