Kokoomuksen eurovaalikiertue starttasi Helsingistä

Kokoomus starttasi europarlamenttivaalien kampanjakiertueen Helsingissä lauantaina. Narinkkatorilla järjestetyssä tilaisuudessa oli läsnä toistakymmentä puolueen eurovaaliehdokasta.



Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo avasi kiertueen.



”Kokoomuslaiset ehdokkaat ovat osaavia. Kaikki ovat valmiina Euroopan parlamenttiin ajamaan meille suomalaisille tärkeitä asioita. Kokoomus on osa Euroopan vahvinta poliittissta voimaa Euroopan kansanpuolue EPP:tä. Sitä kautta meillä on kokoamme suurempi mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaisiin ratkaisuihin”, Orpo sanoi kokoomuksen vaaliteltalla.



Kokoomuksen vaalikiertue kattaa kaikki Suomen maakunnat. Ehdokkaiden ja kampanjaväen lisäksi vaaliteltoilla ja tapahtumissa kiertävät kokoomuksen kansanedustajat ja ministerit. Kokoomuksella on vaaleihin 20 ehdokasta:



Mika Aaltola, Ted Apter, Mika Kasonen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Susanne Päivärinta, Sakari Pääkkö, Henriina Rantala, Maria Rautanen, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Max Schulman, Sauli Seittenranta, Annika Sipola, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.



Europarlamenttivaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa valitaan yhteensä 720 euroedustajaa eli "meppiä", joista Suomesta valitaan 15. Kokoomus kuuluu Euroopan kansanpuolueeseen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa.



Eurovaalikiertueen päivämäärät ja paikkakunnat:

Kokoomuksen eurovaalien ehdokasesittely

Kokoomuksen eurovaalien ohjelma:

Eurovaaleihin liittyvät blogit:

