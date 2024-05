Jarno Vesalan Pysähdys on tämänvuotinen Tammerlammen kesäteos

Kuvataiteilija Jarno Vesalan teos Pysähdys on asetelmaltaan klassisen romanttinen puistoineen: pieni kohtaus, joka on tallentunut aidatulla Tammerlammella kuin vesipintaiselle näyttämölle. Suunnittelun ja tarinan lähtökohtana on toiminut Tammerlammen ympäristö eli itse lampi, suihkulähde ja puistoalue.

Pysähdys-teoksessa kaksi ihmishahmoa halaa toisiaan sateenvarjon alla kuin suojautuneena suihkulähteen "sateelta". Mistä he ovat tulossa ja minne he ovat menossa? He ovat kuin vahingossa lampeen eksyneitä ja sateen yllättämiä, mutta heillä ei selvästi ole hätää. Realistisen kokoiset ihmisveistokset ovat kuin ketkä tahansa puistossa kulkijat. Hahmot ovat pysähtyneet suojaan tai turvaan, mutta pysähdys on heidän oma hetkensä.

Jarno Vesala on halunnut toteuttaa teoksen, joka pysäyttää ja rauhoittaa, mutta toisaalta sulautuu ympäristöön ja sen käyttäjäkuntaan.

- Halusin tuoda ohikulkijoille helposti lähestyttäviä elementtejä, jotka tuovat lämpöä ja lohtua tässä ajassa, sekä korostaa myös pienten hetkien merkityksellisyyttä, Vesala kertoo.

Kiinnostava lähtökohta oli myös Tammerlampea kiertävä aita. Kun teos sijoittuu keskelle lampea, antaa ympäröivä vesialue teokselle tilaa hengittää.

- Vesialue muuttuu osaksi teosta, jolloin teoksen pienieleinen tapahtuma saa ison huomion, Vesala pohtii.

Vesalan installaatio elää vuorokauden valon mukaisesti Tammerlammessa toukokuun alusta syksyyn saakka, mikä tuo mielenkiintoista ja hienovaraista muutosta teoksen tunnelmaan ja tarinaan. Lokakuussa suihkulähde suljetaan ja teos siirtyy taiteilijan omistukseen.

Teostiedot:

Jarno Vesala: Pysähdys, 2024, installaatio

akryylihartsi, polyuretaani, metalli, valmisesineet

Noin s100 x l100x k 200 cm

Taustaa

Tampereen taidemuseo on esitellyt hotelli Tammerin edustan Tammerlammessa veistotaidetta kesästä 2010 lähtien yhteistyössä Tampereen Infran kanssa. Kesäveistos on esillä toukokuusta syys-lokakuuhun saakka, jolloin lampi tyhjennetään talven varten.

Taiteilijasta

Kuvataiteilija Jarno Vesala (s. 1977) tunnetaan installaatioistaan, joissa yhdistyy ennen kaikkea kuvanveisto ja liikkuva kuva, usein myös ääni. Vesala on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Hänet valittiin vuonna 2013 Vuoden nuoreksi taiteilijaksi, jolloin hänellä oli laaja yksityisnäyttely Tampereen taidemuseossa. Tämän jälkeen Vesalan teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Viime vuoden vaihteessa hänellä oli laaja yksityisnäyttely Salon taidemuseon Veturitallissa. Hänen teoksiaan kuuluu Tampereen taidemuseon kokoelmiin ja useiden muiden taidemuseoiden kokoelmiin. Jarno Vesala asuu ja työskentelee Nokialla.