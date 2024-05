Amanda Kotaja haastaa Wilma Murron sekä muita kansainvälisiä urheilijoita juoksutapahtumassa

Sunnuntaina Helsingin Töölönlahdella liikutaan osana maailman suurinta juoksutapahtumaa niiden puolesta, jotka eivät itse siihen kykene. Wings for Life World Run lähettää samalla kellonlyömällä (14:00 Suomen aikaa) globaalisti osallistujat matkaan, jossa kerätään rahaa selkäydinvammaisten tutkimus- ja hoitotyöhön. Osallistumismaksu menee lyhentämättömänä Wings for Life Foundation:lle. Tapahtuman tuotot menevät lyhentämättömänä säätiölle, joka on myös tehnyt yhteistyötä mm. Helsingin Yliopistollisen sairaalan kanssa.