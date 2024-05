Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 19

Ma 6.5. klo 17

Mahdolliset maailmankaikkeudet

Kirjailija, emeritusprofessori Kari Enqvist pohtii tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa "Mahdollisia maailmankaikkeuksia". Vaikka olemme oppineet avaruudesta jo paljon, läheskään kaikkea ei vielä ole selvitetty ja monien ilmiöiden todellinen luonne on yhä hämärän peitossa. Pimeästä aineesta ei tiedetä juuri mitään, universumin laajenemista kiihdyttävästä pimeästä energiasta vielä vähemmän. Onko sitä oikeasti olemassa? Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä, mutta se ei välttämättä ole ainoa laatuaan. Miksi kosmos on sellainen kuin on ja mitä kaikkea sen salaisuuksista voi vielä paljastua?

Tapahtuma kuuluu Sivullisen tähtitiedesarjaan, jossa käydään kerran kuussa läpi tähtitieteen monimuotoista historiaa, nykytutkimuksen kiinnostavimpia löytöjä ja tulevaisuuden kiehtovia näkymiä. Kesätauon jälkeen sarja jatkuu elokuussa.

Ma 6.5. klo 18.30

Petri Laukka ja Ari Turunen: Paha meri (Aula & Co) JULKKARIT

18-18.30 Kirjailijoiden vastaanotto

Klo 18.30 Lavahaastattelu. Kirjailijoita haastattelee Kai Myrberg.

klo 18.50 sana vapaa kysymyksille ja kommenteille

Klo 19 Vapaata keskustelua, tekijät jakavat omistuskirjoituksia kirjaansa.

Paha meri -kirjaa myynnissä julkkarihintaan.

Paha meri – Itämeren myrskyisä historia

Itämeri on ollut jo vuosituhansien ajan keskeinen väylä,

jolla niin aatteet kuin tavaratkin ovat kulkeneet idästä

länteen ja pohjoisesta etelään. Roomalaiset kutsuivat merta

Mare Barbarumiksi, barbaarien mereksi ja sen vesillä

ovat seilanneet myös legendaariset viikingit ja

myöhemmin sotakuninkaat.

Petri Laukan ja Ari Turusen uutuuskirja Paha meri kertoo yhtäältä elintärkeän merialueen historiasta mutta pohtii myös, millainen Itämeren tulevaisuus on niin poliittisesti kuin ekologisestikin.



Ti 7.5. klo 16.30

150 vuotta Volter Kilpeä

Rosebud Sivullinen ja Volter Kilven Seura aloittavat Volter Kilven 150-vuotisjuhlavuoden keskustelutilaisuudella Alastalon salissa -teoksen lukemisesta.

Aiheina ovat mm. erilaiset Alastalon salissa -teoksen inspiroimat lukupiirit sekä 1000-sivuisen teoksen muovautuminen äänikirjaksi.

Mukana keskustelemassa kirjailija Anneli Kanto, ohjaaja Esko Salervo sekä Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko Antti Majander. Keskustelun juontaa Kilven elämäkerran laatinut kulttuurihistorioitsija Laura Kokko.

Paikalla nähdään myös kirjailija Volter Kilpi, kun näyttelijä Tuukka Vasama esittää katkelman Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla kesällä 2024 ensi-iltansa saavasta Kilven elämään pohjautuvasta monologinäytelmästä "Sanat varisevat helminä sydämelle" (ohjaus: Elina Kilkku).

Aikataulu

16:30 Avaussanat ja ensimmäinen vieras Anneli Kanto (kirjailijoiden Facebook-lukupiiri)

17:00 Antti Majander (HS:n 23-osainen lukupiiri Kevät Kilven kanssa vuodelta 2000)

17:30 Esko Salervo (Ylen äänikirjan tekemisestä)

18:00 Monologin maistiainen Tuukka Vasama



Ke 8.5. klo 17

Tuula Pere: Saako pahan peikon tappaa? Oikeus ja kohtuus Topeliuksen saduissa

Kirjailija, OTT Tuula Pere ja emeritusprofessori Jukka Kekkonen

keskustelevat tietokirjasta, joka antaa ajateltavaa oikeudesta,

yhteiskuntahistoriasta, kasvatuksesta sekä kirjallisuudesta

kiinnostuneille.

Tuula Peren tietokirja sisältää noin viidenkymmenen Topeliuksen

sadun oikeudellisen analyysin lisäksi laajan katsauksen autonomian ajan yhteiskunnan ja oikeudellisen elämän kehitykseen sekä Topeliuksen ajatuksiin oikeudenmukaisuudesta. Myös nykypäivän lakimiehet ja oikeustieteilijät voivat avartaa näkemystään perehtymällä tarinoihin, joissa tarkastellaan ryöväreitä ja tuomareita, hoviväkeä ja rahvasta laidasta laitaan. Kuvattujen rikosten kirjo on laaja ja rangaistukset toisinaan puistattavan ankaria.

Oikeustieteen tohtori Tuula Pere on tutkimustyönsä lisäksi itse

kirjoittanut kymmeniä lastenkirjoja mm. oikeudenmukaisuudesta, sodasta ja rauhasta sekä elämän iloista ja suruista. Hän toimii myös Topelius-seuran puheenjohtajana.

Ke 8.5. 18–20

Päivi Alasalmi: Kyy povellani (Aviador) JULKKARIT

Rikoskonstaapeli Hallavainen ja nuorempi konstaapeli Sirkiä tutkivat epäselvää kuolemaa Lempäälässä. Yhteiskunnan tukipylväs on jäänyt Pendolinon alle. Oliko tragedia onnettomuus, itsemurha vai murha?

Hirmumyrsky Karla iskee Perämeren rannikolle. Hänen alleen taittuu niin syyttömiä sivullisia kuin vähemmän viattomia ihmisiä. Saako kukaan vauhtiin päässyttä kostokierrettä katkeamaan?

Karlan kiltti ja kunnollinen kaksossisko Anu joutuu piilottelemaan sisareltaan. Kun lähtee sutta pakoon, tulee karhu vastaan.

Päivi Alasalmen yli kolmenkymmenenviiden vuoden kirjailijanuraan mahtuu jo 30 teosta. HALLAVAINEN-dekkarisarjan kolmannessa osassa taitava tarinankerronta, yllättävät juonenkäänteet, katu-uskottavat poliisit ja pahikset sekä tarkka rikospsykologia kiristävät jännitystä, samoin kuin hyvän ja pahan kaksosen kissa ja hiiri -leikki.

La 11.5. klo 14

Aki Nummelin: DCA-kirjan julkistaminen

Oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri Aki Nummelinin kirjan "DCA - Suomen antautumissopimus" julkistamistilaisuus pidetään lauantaina 11.5 klo 14 kirjakauppa Rosebudissa . Kirjaan on haastateltu myös rauhantutkijoita Jyrki Käkönen ja Olli Tammilehto.

Tervetuloa!

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava