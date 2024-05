Digitaalisen terveyden huippuasiantuntijat koolla Oulussa

Nordic Conference on Digital Health and Wireless Solutions on Oulun yliopiston Digital Health (DigiHealth) ja 6G-enabled sustainable society (6GESS) -tutkimusohjelmien järjestämä poikkitieteellinen konferenssi. Sen korkeatasoinen ohjelma kattaa 24 kansainvälistä asiantuntijaluentoa ja kymmeniä tieteellisiä esityksiä digitaalisen terveyden tutkimuksen eri sektoreilta.

Konferenssin pääteemoja ovat esimerkiksi potilastietojärjestelmien käytettävyys ja käyttäjäkokemukset, terveydenhuollon ammattilaisten digiosaaminen, digitaalisen terveyden koulutus sekä digitaalisten hoitopolkujen tuomat muutokset potilastyössä.

Ajankohtaisina aiheina mukana ovat myös tekoälyn terveydenhuoltoon tarjoamat mahdollisuudet, uusimmat etäteknologiaa hyödyntävät innovaatiot ja tulevaisuuden langattomat verkkoratkaisut.

Tieteellisten esitysten ja keskustelujen lisäksi Ouluun saapuville kansainvälisille konferenssivieraille järjestetään tutustumiskäyntejä Oulun yliopistollisen sairaalan uusiin tiloihin ja Oulussa toimiviin lukuisiin terveysalan testilaboratorioihin sekä yliopiston ja Nokian langattoman viestinnän testausympäristöihin.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan konferenssia ja tapaamaan digitaalisen terveyden asiantuntijoita.

Haastattelupyynnöt: koordinaattori Tuire Salonurmi, 050 309 8986, tuire.salonurmi@oulu.fi

Tutustu konferenssin ohjelmaan: Program - (nordic-digihealth.com)