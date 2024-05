Ikikallion tarinoille kunniamaininta Punni-kirjallisuuspalkintoraadilta

Pienen herrasmiehen kirja – Virve Obolgogianin kasvatusopas tarjoaa vinkkejä arjen tilanteisiin 26.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Virve Obolgogianin tietokirja Pienen herrasmiehen kirja on julkaistu Aviadorin kustantamana. Aina ei ole niin helppoa olla herrasmies – ei iso eikä pieni. Mutta jos kuitenkin jaksat yrittää, saat varmasti siitä kiitosta. Millainen on Pieni herrasmies ja miten hän käyttäytyy? Tämä kirja vastaa näihin ja moniin muihin Pientä herrasmiestä ja hänen kasvattajiaan askarruttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Pieni herrasmies osaa pukeutua ja ruokailla oikein, hän on huomaavainen ja vastuuntuntoinen, huolehtii muista ja itsestään eikä koskaan lakkaa oppimasta uutta. Virve Obolgogiani on helsinkiläinen vapaa toimittaja ja yritysvalmentaja. Toimiessaan vaativissa kansainvälisissä tehtävissä hän näki monenlaisia toiminta- ja käytöstapoja. Siitä pohjasta ja omista kokemuksistaan pienten poikien kasvattajana alkoi syntyä ajatuksia pienestä herrasmiehestä. OBOLGOGIANI, VIRVE : Pienen herrasmiehen kirja 66 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523812574 Ilmestymisaika: Huhtikuu 2023 Arvostelukappalee