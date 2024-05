Liikunta kuuluu kaikille – Esteettömyyspäivänä mahdollisuus tutustua erilaisiin liikkumisen apuvälineisiin

Esteettömyyspäivää vietetään torstaina 16.5. kello 13–16 kauppakeskus Rewellissä. Tämän vuoden teemana on soveltava liikunta, ja tapahtumassa on uniikki mahdollisuus tutustua ja kokeilla erilaisia apu- ja toimintavälineitä liikuntaan ja luonnossa liikkumiseen. Tarjolla on myös monipuolisesti tietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä.