”Itkin enemmän mun kissan kuolemaa, kuin mulle tehtyjä abortteja!" Onnellisia aborttitarinoita -teos paljastaa salatut tunteet

Modernissa aborttipuheessa on toivottavasti jo päästy yli kliseisistä katumuksen ja syyllisyyden tunteista, sillä tutkimusten mukaan raskaudenkeskeyttäjät kokevat sitä abortin jälkeen harvoin.

Onnellisia aborttitarinoita -kirjassa on sata aborttitarinaa, jotka vievät meidät erilaisten aikojen kerrostumiin, tunteisiin ja elämäntilanteisiin, jossa raskaus on alkanut. Toisille abortissa on eritteitä, kipua, oman elämän pelastusta mutta myös äidillisiä tunteita. Joidenkin aborttitarinoissa on lettuja ja lempparijäätelöä, kaksi viivaa krapulassa, vapaaehtoisesti lapsettoman epätoivoa ja lapsilukuja, jotka ovat täynnä.

Moni abortintekijä kokee, että raskaudenkeskeytys on edelleen puheenaiheena tabu. Tai että, siitä saa puhua vain tietyntyyppisellä äänenpainolla, eikä siihen saisi liittyä tyytyväisyyttä, onnea tai iloa. Kirjassa muistutetaankin, ettei pakotettu raskauden jatkaminen lisää kenenkään vastuullisuutta eikä se ole hyvän ihmisyyden tae.

Kirja piirtää sivuilleen mielenkiintoisia elämäntarinoita, joissa yhdistävänä tekijänä on raskaus, jota ei haluta jatkaa. Asiantuntijateksteissä on muun muassa toimittaja Hanna Rädyn kirjoittama omakohtainen teksti siitä, kun hävettää se, ettei abortti kaduttanut. Lue OmaTahto2020-kansalaisaloitteen tarinan alkujuurista.

Kirjassa esitellään myös ainutkertaista tietoa siitä, miten raskaudenkeskeyttäjät kuvailevat abortin vaikuttaneen heidän seksuaalisuuteensa ja ehkäisyn käyttöön.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo

anita@basambooks.fi