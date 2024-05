"Krishnamurtin ajatuksia ja havaintoja arvostetaan nykyisin enemmän kuin koskaan - uudistettu suomennos sisältää aiemmin julkaisematonta aineistoa"

Krishnamurtin Havaintoja on erityinen kirja. Se on ainoa, jossa tämä kumouksellinen näkijä ja elämänfilosofi paljastaa omia sisäisiä tajunnantilojaan. Yhdeksän kuukauden ajan kesäkuusta 1961 maaliskuuhun 1962 Krishnamurti kirjoitti lähes päivittäin ylös huikean tarkkoja havaintojaan luonnosta, maailmasta ja ihmisestä.



Kirja julkaistiin vasta vuonna 1976, ja se herätti runsaasti huomiota. Tämä täysin uudistettu suomennos perustuu vuonna 2003 ilmestyneeseen painokseen, jossa on 60 sivua aiemmin julkaisematonta aineistoa. Krishnamurti käsittelee muista kirjoistaan tutuksi tulleita teemoja raikkaalla ja herkällä, mutta tinkimättömällä tavalla ja avaa näkymän ulottuvuuteen, joka on mahdollinen jokaiselle.



”Jo kauan ennen kuin kyyhkyset laskeutuivat katolle, parvekkeen täytti meditaation ilo. Tällä ekstaasilla ei ollut mitään syytä - jos ilolla on syy, se ei enää ole iloa. Se vain yksinkertaisesti oli, eikä ajatus päässyt siihen kiinni tehdäkseen siitä muistikuvan.”

