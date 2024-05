Lavarunoilija ja metallimuusikko yhdistävät voimansa uudessa "Kaksoissisäinen" äänikirjassa

"Krishnamurtin ajatuksia ja havaintoja arvostetaan nykyisin enemmän kuin koskaan - uudistettu suomennos sisältää aiemmin julkaisematonta aineistoa" 20.5.2024 15:35:17 EEST | Tiedote

Krishnamurti on tällä hetkellä arvostetumpi kuin elinaikanaan, 40 vuotta sitten. Hänen radikaaleja opetuksiaan tutkitaan nykyisin akateemisestikin ja nykytiede on yhtä mieltä monista hänen keskeisistä teeseistään ihmisen paikasta maailmassa. Hän sanoi, että me olemme maailma, emme erillisiä yksilöitä, vaan erottamattomasti yhteydessä toisiimme riippumatta siitä mitä ajattelemme itsestämme ja toisista. Jokaisen kohtalo kietoutuu maailman kohtaloon. Krishnamurtille erillinen ego on ajatuksen oma luomus, totta vain tajunnassa, ei todellisuudessa.