Joustoa sähkönkäytössä tarvitaan edelleen – yli 300 000:lla olisi mahdollisuus hyödyntää ilmaista kuormanohjausta

Maaliskuussa jakeluyhtiö Caruna teetti kyselyn sähköautoilijoille. Tuloksista selvisi, että moni lataa edelleen autoaan pahimpana piikkituntina.

Kyselyn mukaan sähköautoilijoista 39 % lataa autoaan yöllä kello 24–06. Aikuisista (35–44 –vuotiaat) 100 % lataa autoaan yöllä kello 24–03. Yli 65-vuotiaista näin tekee vain 13 prosenttia.

Se, että 40 % sähköautoilijoista lataa autoaan kello kuudesta eteenpäin ei kuulosta suurelta, mutta sähköautojen lisääntyessä iltapiikki kasvaa hurjasti. Traficomin mukaan vuonna 2023 sähköautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 100 prosenttia.

Vuosi sitten pelättiin sähköpulaa, ja moni oli tietoinen sähkönkulutuksen ajoittamisesta. Tarvitaanko joustamista enää?

“Jakeluverkko on mitoitettava suurimman hetkellisen kulutuksen mukaan. Sähkönkulutuksen kasvu ei varsinaisesti ole se ongelma, vaan se, että kulutus pakkautuu tietyille ajanjaksoille”, Carunan innovaatiopäällikkö Matti Uusipaasto sanoo.

Sähkönjakelun valvontamenetelmät muuttuivat vuoden alussa. Jatkossa verkon vahvistaminen ja sähköautojen latauspisteiden liittäminen verkkoon viivästyy niillä alueilla, joilla sähköverkon kapasiteetti ei riitä vastaamaan nopeasti kasvaviin sähkönkäyttötarpeisiin. Asiakkaiden sähkönkäytön joustamisella on siis tulevaisuudessa entistä suurempi rooli sähköjärjestelmän tasapainottamisessa.

Vain 30 % asiakkaista on ottanut käyttöön ilmaisen kuormanohjauksen

Carunan jakelualueella asiakkailla on käytössä ilmainen kuormanohjauspalvelu, jolla voi ajastaa esimerkiksi lämminvesivaraajan käynnistymään yöaikaan. Vuonna 2024 kuormanohjaus on käytössä noin 137 000 asiakkaalla. Asiakkaita, joilla on ns. releellinen mittari eli mahdollisuus ottaa käyttöön kuormanohjaus, mutta jotka eivät ole vielä aktivoineet sitä on noin 300 000.

Kuormanohjauksen on siis ottanut käyttöön vain 30 % sellaisista asiakkaista, jotka voisivat ottaa sen käyttöön.

“Kannustan sähkölämmitteisissä omakoti- ja paritaloissa ottamaan kuormanohjauksen käyttöön. Etenkin, jos on SPOT-sähkösopimus, sähkönkulutuksen siirtämisestä yölle saa myös rahallista hyötyä”, Uusipaasto sanoo

Carunan mittausomaisuuden hallinnan Viivi Rautio on tutkinut diplomityössään Carunan verkkoalueen kulutusjoustopotentiaalia sekä markkinaehtoisen kuormanohjauksen toteutettavuutta. Markkinaehtoinen kuormanohjaus vastaa entistä tehokkaammin muuttuvan energiamarkkinan ja verkkokapasiteetin ylläpidon tarpeisiin, sillä kuormanohjaus voidaan toteuttaa aiempaa reaaliaikaisemmin esimerkiksi sähkön spot-hintojen perusteella.

“Kun sähköä kulutetaan silloin, kun sitä voidaan uusiutuvasti tuottaa, hyötyy sekä asiakas että yhteiskunta. Jos kulutus piikkitunnilla lisääntyy, sähköä pitää tuottaa ei-uusiutuvilla metodeilla ja pahimmillaan kapasiteetin rajat tulevat vastaan ", Rautio sanoo.

Mistä voi tarkastaa, voiko omassa kiinteistössä ottaa käyttöön kuormanohjauksen?

“Kuormanohjausryhmän pitäisi näkyä oman sähkömittarin näytöllä, kun kuormanohjaus on otettu käyttöön. Carunan asiakkaat voivat olla yhteydessä asiakaspalveluun nettisivujen chatissa, jos kuormanohjausta ei saa itse käyttöön Caruna Plussassa”, Rautio vinkkaa.