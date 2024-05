Liikunnallinen kuntoutus tuo voimaa arkeen

Fysioterapia & kuntoutus koostuu messuista ja ammattilaisille suunnatuista koulutuspäivistä, jotka järjestää Suomen Fysioterapeutit ry. Vuoden 2024 teema Voimaa arkeen! näkyy koulutuspäivien sisällössä, jossa keskiössä on asiakkaalle merkityksellinen liikunnallinen kuntoutus.

Koulutuspäivillä luennoi mm. fysioterapian, liikunnan ja ravitsemuksen asiantuntijoita. Keskiviikkona 2.10. väitöskirjatutkija, TtM Mikko Patovirta puhuu kehotietoisuudesta ja ahdistuksen kehollisista hallintakeinoista. Elintarviketieteiden tohtori Maria Heikkilän aiheena on Liike lähtee lautaselta. Torstain ohjelmassa on paneelikeskustelu, jossa keskitytään oivaltaviin ohjauksen keinoihin. Koulutuspäivät päättää kokemuspuhuja Heidi Foxell, jonka aiheena on Varjoista valoon.

Messulavalla asiaa terveysteknologiasta kaatumisen ehkäisyyn

Terveysteknologian kehittyminen poistaa entistä useammalta liikkumisen esteitä. Messualueen ohjelmalavalla tuotepäällikkö, fysioterapeutti Kari Huotari Respecta Oy:stä kertoo 2.10. miten terveysteknologian ratkaisuilla tavoitellaan parempaa elämänlaatua ja vapautta liikkumiseen.

Trauman tai vamman seurauksena autonomisen hermoston tasapaino häiriintyy, ja sen palauttaminen on vaativa tehtävä. Teatteritaiteen maisteri, psykoterapeutti (YET) Kari Ketonen on parikymmentä vuotta tutkinut läsnäoloa, vuorovaikutusta sekä johtajien ja esiintyjien karismaa. Hän puhuu keskiviikkona 2.10. itsetuntemuksesta, läsnäolon taidosta, hengityksen merkityksestä ja siitä, miten keho varastoi tunteet, joiden kohtaamista vältämme.

Kaatumisten ehkäisyn suositukset on päivitetty vastaamaan uusinta tieteellistä näyttöä, ja kotimainen asiantuntijaryhmä sovitti suositukset Suomeen. Fysioterapeutti, FT, TtM ja kansanterveystieteen dosentti Maarit Piirtola oli osana ryhmää, ja hän kertoo puheenvuorossaan 3.10. fysioterapeuttien roolista kaatumisten ehkäisyssä.

Arja Ahtaanluoma kertoo key-note esityksessään torstaina 3.10. oman näkökulmansa: mitä fysioterapia ja toimintaterapia merkitsevät kuntoutujalle. Ahtaanluoma on vertaistukija ja kokemusasiantuntija, ja hänen elämänsä muuttui vuonna 2017, kun kaikki neljä raajaa amputoitiin hoitovirheen takia. Hän on julkaissut omasta tarinastaan kirjan Puolinainen.

Uutta ja toiminnallista

Uutena toimintapisteenä Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuman messualueella on Toimintalava, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia käytännön harjoitteita. Luvassa on mm. tasapainorata ja tuolijumppaa. Toimintalavan toteutuksessa ovat mukana Ikäinstituutti, UKK-Instituutti ja Suomen Paralympiakomitea.

Vuoden fysioterapeutti palkitaan

Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy valitsevat alan keulakuvaksi henkilön, joka toimii innovatiivisesti ja aktiivisesti fysioterapian hyväksi. Vuoden fysioterapeutti 2024 -tunnustuksen saaja julkistetaan ohjelmalavalla 2.10. klo 12.30.

Samanaikaiset tapahtumat luovat sisällöllistä synergiaa

Samanaikaisesti Helsingin Messukeskuksessa pidettävät Fysioterapia & Kuntoutus sekä Hyvä Ikä -tapahtuma tukevat toisiaan sisällöllisesti. Lisäksi ammattikävijät voivat vierailla Messukeskuksessa samaan aikaan pidettävillä Sairaanhoitajapäivillä.



Fysioterapia & Kuntoutus 2024 Helsingin Messukeskuksessa ke–to 2.–3.10.2024.

Ammattilaisten sisäänpääsy veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä.

Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Hyvä Ikä 2024. Kävijät voivat vapaasti tutustua molempiin tapahtumiin. Kokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Expomark Oy ja Suomen Fysioterapeutit ry. Hyvä Ikä -messujen yhteistyökumppanina on Vanhustyön keskusliitto.

Kuvia edellisestä tapahtumasta vapaasti median käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com

Median akkreditoituminen avautuu myöhemmin. Tapahtumassa ovat käytettävissä Messukeskuksen lehdistöhuone ja mediapalvelut.