Julkisen vallan tasattava rakentamisen taantumaa

Talouden taantuma, yleinen inflaatio ja korkojen nousu on johtanut rakennusalan syvään suhdannekuoppaan. Maamme rakentajista pian jo kolmannes on lomautettuna tai työttömänä. Kun huomioidaan, että Suomen sosiaaliturvan ulkopuolella olevia ulkomaalaisia rakentajia on poistunut maasta runsaasti, on alan työllisten määrä pudonnut lähes puoleen viime kevään jälkeen.

Petteri Orpon hallitus ei ole tehnyt mitään merkittäviä toimia rakennusalan kurimuksen helpottamiseksi. Viime vuonna rakentamisen uudistuotanto laski 15 prosenttia ja lasku jatkuu kuluvana vuotena. Romahdus on tapahtunut niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Hallituksen leikkauspäätösten takia taantuma uhkaa entisestään pidentyä. Alan yritysten etujärjestö Rakennusteollisuus RT ei näe rakentamisen suhdannenousua tämän vuoden aikana.

Asuntorakentamisen pysähtyminen tulee aiheuttamaan asuntopulan lähivuosina. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute kasvukeskuksissa on selkeä kasvua jarruttava tekijä.

Rakennusliitto edellyttää, että Orpon hallitus herää unestaan ja ryhtyy toimiin rakentamisen elvyttämiseksi. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rakennushankkeita on nyt vauhditettava kaikin käytettävissä olevin keinoin. Joka tapauksessa välttämättömien hankkeiden toteuttaminen taantuman aikana on vastuullista politiikkaa myös veronmaksajien kannalta. Korjausvelan kasvattaminen ja hankkeiden siirtäminen seuraavaan nousukauteen sen sijaan on uhka valtion taloudelle.

Työttömyysturva muuttumassa työttömyysturmaksi

Hallituksen ansioturvaan kohdistamat leikkaukset osuvat pahimmalla mahdollisella tavalla rakentajiin. Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen vaikeuttaa nuorien rakentajien pääsyä ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle. Lisäksi se pitkittää työssäoloehdon täyttämistä voimakkaan kausiluonteisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi asfalttitöissä. Ansioturvan tasoleikkaus laskee korvauksen lähelle perusturvaa. Lapsikorotusten poistuminen vaikeuttaa entisestään työttömien toimeentuloa.

Harkitsemattomilla toimillaan hallitus ajaa nuoret pois rakennusalalta. Suhdanne- ja kausiluonteisena toimialana ansioturva on ollut edellytys sille, että rakennusalalle riittää tulijoita. Kuka nuori valitsee tulevaisuudessa ammatin rakennusalalta, jossa työuraan lähes väistämättä kuuluu myös työttömyysjaksoja? Työttömyysturva ollaan muuttamassa työttömyysturmaksi.

Rakennusalan työntekijöiden ahdinkoa pahentaa se, että osa ELY-keskuksista on jatkanut mielivaltaista ja ideologista toimintaa poistamalla saatavuusharkinnan myös ammateista, joissa on korkea kotimainen työttömyys. On kysyttävä, onko yksittäisillä virkamiehillä oikeus toteuttaa itselleen mieluista politiikkaa vastuullisen politiikan sijasta?

Helsingissä 4.5.2024

Rakennusliitto ry

Liittovaltuusto