Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 5 Kuusamossa käynnistynyt

Matalasuhdanne kahlitsee edelleen Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoja ja työllisyyttä – talouden kasvua odotettavissa ensi vuoden puolella 2.5.2024 09:05:11 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen ja työllisyyden näkymät eivät ole merkittävästä muuttuneet viime syksystä. Koronavuodet ja Ukrainan sodan seuraukset ovat kahlinneet maakunnan elinkeinoja viime vuodet. Alkuvuonna 2024 alueen talous jatkoi matalasuhdanteessa ja erityisesti rakentamisen ja teollisuuden aloilla moni yritys on joutunut vaikeuksiin ja vähentämään henkilöstöään. Palvelualoilla tilanne on vakaampi, mutta palvelujen pääaloista ainoastaan matkailussa on ollut selvää kasvua. Eniten palvelualoilla ovat kärsineet teollisuuteen ja rakentamiseen asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset. Positiivista on, että moni työnantaja käyttää määräaikaisia lomautuksia ja lyhennettyjä työviikkoja ensisijaisina sopeutuskeinoina vaikeassa tilanteessa.