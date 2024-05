Hävytön, kaunistelematon matka rahamaailman pimeään ytimeen

Gary Stevenson: Rahaa kuin roskaa – Tunnustus

Ilmestyy 17.10.2024

Gary Stevenson oli itälontoolainen lähiönuori, köyhä opiskelija, joka oli aina halunnut jotain parempaa. Matemaattinen lahjakkuus vei hänet opiskelemaan London School of Economics -yliopistoon. Siellä hän voitti Citigroup-investointipankin järjestämän kykyjenetsintäkilpailun, jonka palkintona oli työ Lontoon nuorimpana investointipankkiirina – työ, jossa voi tienata enemmän rahaa kuin hurjimmissakaan unelmissa. 25-vuotias Stevenson oli pian pankin menestynein treidaaja, joka teki kauppaa lähes miljardilla eurolla päivässä.

Menestyjäpiirien ulkopuolelta tullut Stevenson tahkosi miljoonien bonukset, mutta pian työn rumat puolet hiipivät hänen elämäänsä. Mitä tapahtuu, kun voittaminen alkaa tuntua häviämiseltä? Tai kun helpoin tapa tehdä rahaa on lyödä vetoa siitä, että miljoonat köyhtyvät yhä enemmän? Mitä on tehtävissä, kun talous alkaa liukua jyrkänteeltä ja oma mielenterveys lähtee luisuun sen mukana?

Raadollisesta finanssipelistä irtautuminen on miltei mahdotonta, mutta Stevenson jätti sen taakseen parin vuoden jälkeen. Lokakuussa suomeksi ilmestyvä Rahaa kuin roskaa on koukuttava kuvaus siitä, kuinka armottoman laskelmoivasti pankkimaailmassa taotaan rahaa ja kuinka hän itse teki miljoonia. Samalla se on omaisuuden kasautumiseen ja vallitsevaan talousjärjestelmään kohdistuva räyhäkkä kritiikki.

Investointipankkirin uransa jälkeen Gary Stevenson (s. 1987) on kirjoittanut muun muassa The Guardianiin ja The Mirroriin sekä esiintynyt televisiossa ja radiossa. Hän jakaa tietoa taloudesta Youtube-kanavallaan Garyseconomics, jolla on lähes 100 000 tilaajaa. Nykyään hänet tunnetaan reilumman tulonjaon puolestapuhujana. Rahaa kuin roskaa – Tunnustus ilmestyi Britanniassa maaliskuussa 2024 ja nousi heti bestseller-listojen kärkeen. Se on myyty yli kymmeneen maahan, ja siitä on tekeillä elokuva. Teoksen on suomentanut Ari Väntänen ja Atena julkaisee sen lokakuussa 2024.