Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: 46 omakotitonttia myyntiin tai vuokralle

Arvontaan voivat osallistua yksityishenkilöt tai heidän toimestaan perustettavat asunto-osakeyhtiöt. Etusijalla ovat hakijat, joiden väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta on 1.1.2024 lähtien ollut Espoo. Hakijat pääsevät valitsemaan itselleen tontin arvonnan mukaisessa järjestyksessä.

Uusia kohteita on 27, ja ne sijaitsevat Espoonkartanossa (7 tonttia), Lintuvaarassa (5), Kurttilassa (5), Latokaskessa (4), Kauklahdessa (4) ja Kalajärvellä (2). Muut 19 tonttia ovat kaupungille palautuneita tontteja Kurttilassa, Latokaskessa, Kauklahdessa ja Kalajärvellä. Tontit ovat pinta-aloiltaan 444–1 800 neliömetriä ja rakennusoikeutta tonteilla on 111–360 kerrosneliömetriä. Tontinhakijalla on mahdollisuus valita, haluaako hän ostaa vai vuokrata tontin.

HOASille vuokratontti Tapiolasta

Jaosto päätti vuokrata Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (HOAS) Tapiolasta asuinkerrostalotontin opiskelija-asuntotuotantoa varten. HOAS sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle valtion tukemia 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavia vuokra-asuntoja. 60 vuodeksi vuokrattava tontti sijaitsee oppilaitosten sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä osoitteessa Kalevalantie 4.

HOK Elannolle aluevaraus asuinrakennus- ja myymälähankkeen suunnittelua varten

Jaosto varasi Helsingin Osuuskauppa Elannolle (HOK) alueen Espoon keskuksesta asuinrakennus- ja myymälähankkeen suunnittelua varten. Hakemuksessaan HOK esittää, että sen tarkoituksena on selvittää korkealaatuisen hypermarket-kaupan sekä asuntorakentamisen toteuttamisen mahdollisuuksia kyseisellä alueella. Tavoitteena on toteuttaa noin 8 000 kerrosneliömetrin kokoinen päivittäistavarakauppa. Asuntotuotannon määrän ja laadun HOK pyrkii sovittamaan niin, että se vastaa kaikkien osapuolien tavoitteita.

Varaus on voimassa 30.4.2025 saakka.

Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:

Oittaan kehittäminen

Leppävaaran keskuksen ideakilpailun tulokset





Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

