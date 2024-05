Soimu aloittaa palvelu- ja senioritalon rakentamisen Mikkelissä

Kortteli 8:n rakennushanke on hybridirakennus, joka käsittää 8-kerroksisen asuinkerrostalon ja 1-kerroksisen, noin 520 neliömetrin pysäköintihallin.

Kiinteistöön tulevat Mikalon yhteisöllisen asumisen vuokra-asunnot (60 kpl) ovat kooltaan 31–45 neliömetrin kokoisia yksiöitä ja kaksioita. Kaikki asunnot ovat esteettömiä ja varustettu mm. jäähdytyksellä.

Lisäksi kiinteistöön tulee sijoittumaan myös Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumisen asuntoja (59 kpl). Myös yhteistiloja on suunniteltu ja ne on tarkoitettu koko rakennuksen käytettäviksi.

Asuntoja kohteessa on yhteensä 119 kappaletta. Hankkeen laajuus on noin 8.650 brm2 ja 32.500 rm3. Rakennuksen huoneistoala on yhteensä 5.400 m2. Hanke valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Merkittävä urakka“

Soimu on vuoden 2023 aikana laajentanut toimintaansa Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon. Ensimmäinen urakka, K-Citymarket Mikkelin täysuudistus, valmistuu kesäkuussa.

”Mikalon Kortteli 8 -hanke on erittäin merkittävää jatkumoa uudelle markkina-alueelle. Työkannan ja resurssien hankintaa jatketaan suunnitellusti jatkuvuuden varmistamiseksi”, toteaa Soimun aluejohtaja Mika Paavilainen.

”Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen jo suunnitteluvaiheesta lähtien, vaikka rakennuspaikka on poikkeuksellisen haastava tontin koon ja jo rakennetun ympäristön takia. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin ja keskustelu on ollut avointa”, toteaa Mikalon väliaikainen toimitusjohtaja Tommi Kuvaja.