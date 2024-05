Toissijainen haku esiopetukseen toimintakaudelle 2024–2025

Anmälan till läsåret 2024–25 vid Vasas Medborgarinstitut Alma inleds redan i maj 8.5.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Anmälan till kurserna under läsåret 2024–2025 vid Vasas Medborgarinstitut Alma inleds i år redan i maj. Till kurserna under nästa läsår kan man anmäla sig från och med 15 maj kl. 15. Under tidigare år har anmälan till kurserna under det pågående läsåret inletts i augusti.