Jyväskylän yliopistolle myönnettiin huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus on herättänyt suurta kiinnostusta korkeakouluverkostossa, ja auditointiin on hakeutunut tähän mennessä jo 16 korkeakoulua. Ensimmäiset auditoinnit toteutettiin viime vuonna.

Tunnustuksen vastaanotti 6.5. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Sami Kalaja.

- Jyväskylässä halutaan edistää urheilun ja opiskelun yhdistämistä kaikilla koulutusasteilla. Yliopisto haluaa panostaa kaksoisurien kehittämiseen, mistä yhtenä esimerkkinä on työelämäprofessuurin perustaminen yhteistyössä kaupungin muiden oppilaitosten kanssa. Olemme sitoutuneita huippu-urheilijamyönteisen työn jalkauttamiseen korkeakoulun sisällä, työelämäprofessori Sami Kalaja kertoo.

- Opintojen monipuoliset suoritustavat ja etätenttimahdollisuudet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Lisäksi huippu-urheilun perusteella on mahdollista saada lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen, vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo yliopiston käytänteistä. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston väyläopinnot ovat laajat ja tukevat joustavalla tavalla opiskelijaurheilijoiden opintoja. Tarjonnassa on urheilijoille suunnattuja opintokokonaisuuksia.

- Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus avaa uusia mahdollisuuksia urheilijoiden tukemiseen arjessa, ja korostaa yhteistyön merkitystä korkeakoulun ja urheiluakatemian välillä, urheiluakatemiajohtaja Aki Karjalainen kuvailee.

- Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on sujunut pääosin hyvin. Moni opettaja on ollut todella ymmärtäväinen urheilun vaatimuksista ja tarjonnut joustomahdollisuuksia kursseihin, kertoo olympiauimari Fanny Teijonsalo. Hän opiskelee englannin aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi.

- Kasvatusalaa opiskellessa läsnäolo on tärkeää ja uinnissa harjoitustunteja on paljon ja kausi kestää koko lukuvuoden, mikä välillä vaikeuttaa opintojen suorittamista urheilun ohella. Tässä kuitenkin auttaa riittävän maltillisen etenemistahdin pitäminen opinnoissa sekä tietysti suunnittelu, aikataulutus ja priorisointi. Myös se, että Jyväskylässä kaikki on lähellä helpottaa ja opiskelijaruokaloihin ehtii vielä päivän toisenkin treenin jälkeen, Teijonsalo kuvailee.

Laatumallissa kuusi arvioitavaa kokonaisuutta

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja 23 laatutekijästä. Nämä tekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Arviointimallin rakentamiseen on saatu apua Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnit toteutettiin syksyn 2023 aikana ja viralliset tunnustukset myönnettiin urheiluoppilaitosseminaarin yhteydessä Helsingissä 6.5.2024.

Lisätietoja antavat:

Työelämäprofessori Sami Kalaja, sami.p.kalaja@jyu.fi, p. 040 823 4818

Laadunhallinnan asiantuntija Katja Mielonen, 040 758 8794, katja.p.mielonen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston auditoinnista: Jarno Parikka, Suomen Olympiakomitea, p. 040 821 6555