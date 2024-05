Pari vuotta toiminnassa ollut ”talojen treffipalvelu” kerännyt kansainvälistä kiinnostusta

Useat ruuhka-Suomessa asuvat pohtivat muuttoa uuteen ympäristöön. Maaseudun rauha ja suurempi asunto houkuttavat, mutta usein muuttoaikeet jäävät vain ajatuksen tasolle. Ilmiö tunnistettiin myös MTK:ssa, joka hankkeen myötä julkaisi talomaalta.fi -verkkosivun.

Palvelussa talojen omistajat voivat ilmoittaa talojaan myytäväksi tai vuokrattavaksi joustavaan tyyliin. Kohteiden selaus onnistuu treffipalveluista tutulla selaustyylillä.

”Palvelun julkaisu herätti heti suurta kiinnostusta ja MTK:n verkkosivuilla julkaistua uutista luettiin ennätyksellisen paljon. Omistajalähtöiselle ilmaiselle palvelulle on ollut maaseutukiinteistöjen osalta selkeää kysyntää”, hankkeen projektipäällikkö Janne Tyynismaa kommentoi.

Kiinnostusta vuonna 2022 julkaistulle verkkosivulle on ollut näihin päiviin asti. Hanke ja sen herättämä suosio on huomioitu myös ulkomailla. Autiotalot-hanke valittiin ehdolle The Innovation in Politics -gaalaan lukuisien ehdokkaiden joukosta. Vaikka voittoa ei gaalassa tullut, on ehdolle pääsy osoitus hankkeen onnistumisesta.

”Varsinkin näin kesän tullessa on hienoa, että kaksi vuotta vanhaa projektia nostetaan esille. Toivon, että tänäkin vuonna mahdollisimman moni voisi täyttää haaveensa ja muuttaa maalle – ainakin hetkeksi.”

Tyynismaa elää kuten opettaa. Osittain työtehtävänsä innoittamana, hän muutti 1800-luvulla rakennettuun hirsitaloon Etelä-Pohjanmaan maaseudulle.

”Ihmisten haaveet maallemuutosta elävät vahvana myös koronan jälkeen ja Talo Maalta -palvelulle on kiistaton tarve ja ilmoituksia tulee sivuille säännöllisesti. Tätä palvelua olisin itsekin kaivannut aikoinaan, kun etsimme kotia”, Tyynismaa kertoo.

Lisätietoja:

Janne Tyynismaa

Projektipäällikkö, MTK

+358 50 342 8193